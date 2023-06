Pour Darren Bent, Messi n'aurait pas sa place à Arsenal

Interrogé, Darren Bent s'est opposé à la venue de Lionel Messi en Premier League et déclaré que l'Argentin n'aurait pas sa place à Arsenal.

En fin de contrat au PSG où il ne prolongera pas, Lionel Messi n'a pas encore décidé de quoi son avenir sera fait. Il veut le Barça mais le dossier est particulièrement compliqué et la Liga s'y oppose toujours. Et si il ne semble pas intéressé par la MLS, il ne lui resterait donc plus que l'Arabie Saoudite en cas d'échec à Barcelone. Interviewé par talkSPORT Drive sur la possibilité de voir évoluer l'Argentin en Premier League, Darren Bent a vivement rejeté la proposition, précisant même que la Pulga n'aurait pas sa place à Arsenal.

Pas de Messi en Premier League pour Bent

Si Darren Bent ne veut pas de Messi en Premier League, ce n'est pas vraiment pour un critère sportif : « Est-ce que je veux voir Messi en Premier League? Non, je ne le ferais pas venir. C'est le plus grand joueur qui ait jamais vécu mais j'ai l'impression que les gens essaieraient de lui trouver trop de défauts. Ils trouveraient n'importe quelle excuse pour le critiquer et dire que Cristiano Ronaldo était meilleur. »

Mais si l'ancien attaquant de Tottenham veut protéger Messi des critiques, il n'est pas tendre pour autant avec l'Argentin, considérant qu'il n'aurait pas sa place à Arsenal : « Si il venait à Arsenal, je garderais Saka et Martinelli sur les ailes. J'aurais aimé Messi dans l'équipe, juste pour le regarder, mais nous jouons un autre style de football qu'il n'est pas capable de faire. Le jeu a évolué, vous ne pouvez plus avoir un joueur qui ne court pas, chacun doit faire sa part. »

Pour bien finir sa carrière, Darren Bent ne voit qu'une seule destination : « Je pense que le seul endroit où Lionel Messi doit aller, c'est à la maison, à Barcelone. C'est le seul endroit où je veux le voir, c'est la seule chose qui aurait du sens. C'est là qu'il est devenu le meilleur de tous les temps. Le regarder en Premier League serait incroyable mais je pense que les gens ne l'apprécieraient pas correctement. »