Pour Cristiano Ronaldo, le championnat saoudien est plus difficile que la Liga !

Il compte neuf buts en dix matchs toutes compétitions confondues, mais il estime que son bilan serait encore meilleur s'il évoluait toujours en Espagne.

Ronaldo a passé neuf saisons couronnées de succès au Real Madrid entre 2009 et 2018, inscrivant 450 buts en seulement 438 apparitions. Et à ses yeux, il est convaincu d'être toujours au même niveau, malgré ses sept années de plus.

Plus tôt cette semaine, Ronaldo a été interviewé par le présentateur britannique Piers Morgan et, selon Fabrizio Romano, il a clairement affirmé que le niveau du football en Arabie saoudite est actuellement supérieur à celui de la Liga.

« Pour moi, il est plus facile de marquer des buts en Espagne, en Liga, qu'en Arabie saoudite. »

Les passages de Ronaldo en Liga et en Arabie saoudite sont incomparables.

Le niveau de la Liga a fait couler beaucoup d'encre ces dernières saisons, notamment au vu des difficultés rencontrées par ses équipes en compétitions européennes. Si le bilan de Ronaldo au Real Madrid est meilleur qu'à Al-Nassr, son passage au Santiago Bernabéu reste sans conteste son apogée, ce qui rend la comparaison avec son expérience actuelle en Arabie saoudite difficile.

Ronaldo, récemment cité par le meilleur buteur de Liga, Kylian Mbappé, affirme qu'il a eu plus de facilité en Espagne qu'en Arabie saoudite. Ce n'est pas le cas de nombreux autres joueurs. João Félix a connu des difficultés à l'Atlético Madrid et à Barcelone, mais à Al-Nassr, il compte 13 buts en 15 matchs.

Quoi qu'il en soit, le débat est complexe, mais la Liga est incontestablement l'un des meilleurs championnats du monde. Il sera intéressant de voir si Ronaldo reviendra avant de prendre sa retraite, auquel cas il pourrait tenter de confirmer ces propos.