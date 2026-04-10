Pour ces raisons, Robert Lewandowski estime ne pas être suffisamment valorisé au FC Barcelone

L’avenir de l’attaquant polonais Robert Lewandowski au FC Barcelone s’assombrit. Selon les dernières informations, le joueur aurait déjà commencé à explorer d’autres options pour la saison prochaine, le maintien au « Camp Nou » n’étant plus sa priorité.

Âgé de 37 ans, il a bien été titulaire lors de la défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, mais l’entraîneur Hansi Flick l’a remplacé après l’expulsion du défenseur Pau Cubarsi.

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Selon la radioespagnole Cadena Ser, l’avant-centre polonais se sentirait méprisé par la direction catalane. Le retard pris dans les discussions sur la prolongation de son contrat, conjugué à un temps de jeu devenu intermittent, nourrit son profond mécontentement.

Plusieurs destinations sont évoquées : l’Italie, où Milan le courtise, ainsi que les ligues américaine et saoudienne, qui manifestent un intérêt concret.

Le Polonais devrait annoncer sa décision finale d’ici la fin avril, début mai au plus tard, afin de sceller son avenir avant l’ouverture du mercato estival.