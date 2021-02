Pour Berbatov, le Real doit vendre Hazard

Eden Hazard n'est plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Dimitar Berbatov veut le voir partir.

La dernière blessure subie par Eden Hazard pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le reste de sa carrière au Real Madrid, du moins c'est le sentiment de Dimitar Berbatov, qui estime que le Real Madrid devrait maintenant chercher à vendre l'attaquant belge.

Les blessures et autres pépins physiques ont vu Hazard manquer 350 jours en seulement un an et demi avec les géants espagnols, et il y a des points d'interrogation quant à savoir s'il sera en mesure de se remettre suffisamment en forme pour montrer le talent que tout le monde sait qu'il possède.

"Le Real Madrid devrait envisager de vendre Hazard. ", a expliqué Berbatov dans sa chronique pour Betfair." Il a eu beaucoup de blessures depuis son arrivée en Espagne, et cela l'a empêché de montrer le brillant football qu'il a joué à Chelsea."

"Si c'était quelque chose d'occasionnel, ce serait une question différente, mais le fait est que le joueur est blessé encore et encore et encore. C'est le signe qu'il y a un autre problème qui l'affecte."

Berbatov a aussi examiné la question d'un point de vue financier et s'est demandé s'il pourrait ou non partir cet été.

"Sera-t-il capable de retrouver la forme qu'il avait et de montrer que l'argent que le Real Madrid a investi sur lui était une bonne décision? Pour le moment, la réponse est non ", a-t-il ajouté.

"Il est vrai que Hazard vient juste d'avoir 30 ans et a encore beaucoup de temps pour contribuer au jeu du real, mais cette question doit être posée. Hazard n'a pas encore prouver quoi que ce soit à Madrid, donc ce ne serait pas une surprise s'il partait cet été."

La carrière de Berbatov est intrinsèquement liée à Manchester United, mais il pense que les difficultés du club d'Old Trafford depuis le départ de Sir Alex Ferguson ne se produiront jamais au Real Madrid.

"Je ne vois pas le Real Madrid entrer dans une spirale similaire à celle que United a traversée pendant plusieurs saisons après la retraite de Sir Alex Ferguson", a-t-il confirmé.

"Le Real Madrid a tendance à résoudre ses problèmes très rapidement et la saison dernière, il a remporté la Liga, et ils sont toujours en Ligue des champions cette saison. De plus, les meilleurs joueurs continuent de vouloir signer pour le Real Madrid et c'est toujours un coup de pouce; ils sont une force beaucoup plus grande qui ne peut pas tomber dans une crise similaire."