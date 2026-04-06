Le journaliste Mohamed Al-Bakiri a lancé une attaque virulente contre la direction du club d'Al-Ittihad de Djeddah, en raison des mauvaises performances manifestes observées au cours de la saison actuelle, tout en rejetant la responsabilité sur l'entraîneur portugais Sergio Conceição.

Al-Ittihad avait engagé Conceição en octobre dernier, pour succéder au technicien français Laurent Blanc, mais celui-ci n’a pas été à la hauteur des attentes. Il a perdu le doublé championnat-Coupe du Roi, sans compter le départ de la star française Karim Benzema.

Al-Bakiri a déclaré lors d'une interview sur la radio « Al-Arabiya FM » : « Al-Ittihad souffre d'un très mauvais niveau et n'a pas d'identité claire. La décision de limoger Laurent Blanc et de nommer Sergio Conceição a été prise dans la précipitation. »

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Il a ajouté : « L'engagement de Conceição était une erreur en raison de sa personnalité conflictuelle, à un moment où l'Union avait besoin d'un entraîneur proche des joueurs, ce qui a provoqué des tensions dans le vestiaire. »

Al-Bakiri a révélé une surprise retentissante concernant le contrat de l'entraîneur portugais, déclarant : « L'une des conditions du contrat avec Conceição était de ne pas entrer en conflit avec les joueurs français, menés par l'ancien attaquant Karim Benzema. »

Il a ajouté : « Le choix de Conceição a causé la ruine de l’équipe et constitue une erreur administrative flagrante, mais j’ai été attristé par l’attitude de l’Union et de l’entraîneur lorsqu’ils ont décidé de se diriger vers les tribunes lors du dernier match pour se réconcilier avec un supporter. Je ne sais pas ce qui se passe au sein du club. »

Il a conclu ses propos : « L'ambiance dans le vestiaire de l'Union est devenue toxique et il n'y a plus aucune affection ni aucune amitié entre l'entraîneur et les joueurs, et je m'attends à ce qu'il parte à la fin de la saison. »



