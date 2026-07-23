Des rapports de presse espagnols ont révélé un développement intéressant concernant l'avenir de l'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant d'Al-Hilal en Arabie saoudite, et la possibilité de son transfert au Barça durant l'actuelle période estivale des transferts.

Núñez avait rejoint Al-Hilal l'été dernier en provenance de Liverpool, dans le cadre d'un transfert d'un montant de 55 millions d'euros, après avoir mis un terme à une expérience en dents de scie en Premier League. Il n'est toutefois pas parvenu à s'imposer dans l'effectif de l'équipe, faisant de son départ cet été une option sérieusement envisagée.

Selon le journal espagnol « Sport », Núñez est désormais prêt à consentir un sacrifice financier important afin de réaliser son rêve de porter le maillot du Barça, ne voyant aucun inconvénient à renoncer à une partie de l'énorme salaire qu'il perçoit à Al-Hilal si cela devait faciliter son transfert vers le club catalan.

Le journal a ajouté que l'attaquant uruguayen suit de près les développements du marché des transferts, parallèlement à ses tentatives de trouver un accord avec Al-Hilal lui permettant de partir, alors que le club saoudien tient à récupérer une partie des sommes versées pour le recruter et ne privilégie pas une résiliation définitive du contrat, tout en restant ouvert à l'option d'un prêt si toutes les parties parviennent à une formule adéquate.

À lire aussi : Au cœur de l'actualité : Ounahi va-t-il rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite ?

Le journal a précisé que l'histoire entre Núñez et le Barça n'est pas nouvelle, puisqu'il avait été tout proche de rejoindre le club catalan en 2020, lorsqu'il évoluait à Almería, après que le Barça eut soumis une offre pour obtenir 50 % de ses droits, avant que le Benfica ne s'en empare contre 33 millions d'euros, l'attaquant s'élançant ensuite vers la célébrité sur les pelouses européennes.

Malgré la volonté manifeste de Núñez de rejoindre le Barça, la direction du club catalan place toujours l'Argentin Julián Álvarez en tête de ses priorités pour renforcer le poste d'attaquant, tout en étant consciente que l'attaquant d'Al-Hilal pourrait devenir une option réaliste si la première opération venait à échouer au cours des prochains jours.