Pour Ancelotti, Benzema n'est pas un attaquant

L’entraîneur italien du Real Madrid a jugé la prestation de Benzema contre Alaves.

Le deuxième passage de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid a commencé par une victoire 4-1 sur Alaves en Liga samedi et l'entraîneur était très satisfait de la seconde mi-temps et du jeu affiché par un Karim Benzema, apparu en pleine possession de ses moyens.

Ancelotti a aimé l'intensité

Bien qu'il ait estimé que la première mi-temps était trop lente, l'Italien a apprécié l'intensité supplémentaire qui s'est produite après la pause et a félicité l'homme aux deux buts.

"La première mi-temps a été assez lente, avec et sans ballon", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'après-match et dans des propos relayés par les médias ibériques.

"Nous aurions pu être meilleurs. La seconde mi-temps était meilleure, avec plus d'intensité et de qualité. Le premier but de Benzema a ouvert le jeu et nous avons eu plus d'espace pour utiliser notre qualité.

"Concernant Benzema, le qualifier d'attaquant, c'est ne pas lui rendre totalement justice. C'est un joueur complet. Il a aussi une grande personnalité", a ainsi louangé le coach italien du Real.

"Par rapport au joueur que j'ai connu il y a six ans, il est beaucoup plus complet et a beaucoup plus de personnalité", a ajouté l'ancien coach du PSG, qui note une progression certaine chez le Français.

Ancelotti a également été interrogé sur Eden Hazard et Gareth Bale, car ils ont tous deux commencé aux côtés de Benzema.

"Pour Eden et Bale, il était difficile de trouver de l'espace entre les lignes en première mi-temps car Alaves était serré derrière. Nous avons eu du mal à jouer au milieu."

"Je pense que tous les joueurs travaillent bien. Bale ira encore mieux parce qu'il n'est pas encore dans une condition optimale, comme avec tous les joueurs. Tous peuvent s'améliorer."