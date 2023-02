Potter explique la mise à l'écart d'Aubameyang

L'entraîneur de Chelsea assure que l'absence d'Aubameyang sur la liste de la Ligue des champions n'est pas une sanction.

Aubameyang a été écarté de la liste des joueurs éligibles pour le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, tandis que trois des recrues de janvier des Blues ont été ajoutées à la liste. Le joueur de 33 ans était également absent de l'équipe qui a fait match nul 0-0 avec Fulham vendredi et a été photographié à Milan alors que le match se déroulait. Malgré cette contrariété, Potter insiste sur le fait qu'Aubameyang peut réintégrer l'équipe.

"Je ne pense pas que ça va être difficile parce que Pierre est un professionnel. C'est lui qui est passé à côté, il n'a rien fait de mal du tout", a déclaré Potter après le match de vendredi. "Nous voulions donner du temps à David aujourd'hui. Quelle que soit la décision prise, il y aurait toujours un débat. C'était ma décision, une décision difficile."

Il a ajouté : "Rien de mauvais contre lui, je comprends sa déception mais j'ai la responsabilité de prendre ces décisions et de les articuler au joueur. Il a bien géré la situation et s'est bien entraîné aujourd'hui... Oui [il peut s'intégrer dans le système], tout est à prendre et il doit s'entraîner comme aujourd'hui. Tout est à saisir."

Aubameyang n'a marqué que trois fois en 17 apparitions avec les Blues depuis son arrivée en septembre en provenance de Barcelone. Chelsea ne s'est pas bien débrouillé sans lui contre Fulham puisqu'ils ont fait match nul 0-0 avec les Cottagers à Stamford Bridge.

L'international gabonais tentera de revenir dans l'équipe des Blues pour leur prochain match, contre West Ham, le 11 février.