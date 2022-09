Potter déjà décrié, "il n’est pas Pochettino ou Zidane"

Avant même d’entamer son mandat à la tête de Chelsea, Graham Potter est confronté à une forte défiance.

Paul McGrath, légende d'Aston Villa, a critiqué Chelsea pour le licenciement de Thomas Tuchel et le recrutement de Graham Potter à la place.

McGrath a écrit dans le Sunday World : « J'espère, pour l'avenir du club que je soutenais quand j'étais enfant, que cette décision ne se retournera pas contre Chelsea. Tous ces joueurs qui sont venus à Chelsea l'été dernier c’était parce que Tuchel était aux commandes. Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang, pour ne citer que ces quatre gros transferts, doivent se demander ce qui se passe. Et là, on voit que Graham Potter se voit confier les rênes du char de Chelsea ».

« Potter à Chelsea, c’est un non-sens »

« Je n'étais déjà pas très chaud pour lui à Brighton, au début, car il avait pris le poste de mon bon ami Chris Hughton qui, selon moi, était traité de manière injuste par le club. Mais bonne chance à l'Anglais, je reconnais maintenant qu'il a fait du bon travail à Brighton, malgré les réalités financières qui l'obligeaient à vendre ses meilleurs joueurs chaque été », a ajouté l’ancien défenseur irlandais.

« Il a probablement multiplié son salaire par cinq en allant à Chelsea. Peut-on lui reprocher d'avoir fait ce choix ? Mais est-il seulement là pour écouter ses patrons dans la salle du conseil d'administration autant que son propre instinct footballeur lorsque des joueurs doivent être achetés et vendus ? », s’inquète McGrath.

« Quand vous êtes Chelsea et que vous avez besoin d'un manager, il appartient à un club qui a été champion d'Europe l'année dernière et qui est champion du monde des clubs de ne prendre que le meilleur. Et en ce moment, "rien que le meilleur", en termes de managers disponibles, signifie soit Zinedine Zidane, soit Mauricio Pochettino. Au lieu d'opter pour l'un ou l'autre, qui sont au chômage, Chelsea a payé, croit-on, un total de 22 millions de livres pour libérer Potter et ses entraîneurs de leurs contrats avec Brighton. Cela n'a aucun sens pour moi », a conclu l’ami McGrath.