Alors que les supporters d'Al-Nassr ouvraient le feu sur Cristiano Ronaldo après la défaite retentissante face à Al-Ain, sur le score de quatre buts à zéro, l'Australien Ange Postecoglou, directeur technique du club, a tenu des déclarations surprenantes par lesquelles il a tenté de détourner les flèches des critiques du capitaine de l'équipe et d'endosser l'entière responsabilité de la défaite.

Postecoglou a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Cristiano Ronaldo est un grand joueur, et la responsabilité est la mienne », un message clair par lequel il a voulu souligner que la défaite ne pouvait pas être mise sur les seules épaules de la star portugaise.

L'entraîneur australien a ajouté : « On ne peut pas imputer certains aspects techniques à Ronaldo, il fait partie des éléments de l'équipe, Al-Nassr dans son ensemble a été mauvais », affirmant que la performance collective d'Al-Nassr est la principale raison de la lourde chute face à Al-Ain, et non un joueur en particulier, quelle que soit sa place au sein de l'équipe.

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Postecoglou a poursuivi la défense de ses joueurs, en disant : « Quand le résultat est mauvais, les médias ont raison », affirmant qu'il fait l'objet de vives critiques lorsqu'il subit une défaite, ce qui se produit actuellement.

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L'entraîneur a refusé d'imputer à ses joueurs la responsabilité de la défaite, en affirmant : « Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient, et je ne leur impute aucune responsabilité », avant de pointer un autre facteur ayant affecté l'équipe en disant : « Notre calendrier de matchs nous rend les choses difficiles », dans un contexte de pression des matchs au cours de la période écoulée.

Les déclarations de Postecoglou sont intervenues à un moment extrêmement sensible, après l'intensification des demandes des supporters d'Al-Nassr réclamant son limogeage à la suite de la lourde défaite, tandis que l'entraîneur a tenté d'alléger la pression sur Ronaldo et ses joueurs, se plaçant lui-même en première ligne et affirmant que la responsabilité de corriger la trajectoire lui incombe, à lui et au staff technique, au cours de la période à venir.