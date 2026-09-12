L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a exprimé son mécontentement face à la densité du calendrier à laquelle son équipe est confrontée, après le match nul 1-1 concédé contre Al-Khaleej, dans le cadre de la septième journée du championnat Roshn de première division, soulignant que l'enchaînement des rencontres sur une courte période a placé les joueurs sous une forte pression physique.

Postecoglou a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nos joueurs sont épuisés, nous avons disputé de nombreux matchs en peu de temps, et j'essaie d'accorder du repos aux joueurs et de faire tourner l'effectif, et les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes », indiquant que le staff technique s'efforce de gérer la fatigue de la meilleure manière possible.

À lire aussi : Un sextuplé ne suffit pas, les supporters d'Al-Hilal réclament le renvoi d'Inzaghi !

L'entraîneur australien a expliqué que les conditions de jeu ont accru la difficulté de la tâche, notamment avec un Al-Nassr disputant plusieurs matchs à l'extérieur dans une atmosphère chaude et humide, et il a déclaré : « Je ne veux pas parler du calendrier, mais nous avons joué trois matchs à l'extérieur dans une atmosphère humide et chaude à Djeddah, un match contre Al-Ittihad et deux matchs dans la région orientale. »

L'entraîneur d'Al-Nassr a évoqué les détails de la rencontre face à Al-Khaleej, affirmant que l'encaissement du premier but a rendu la tâche plus difficile pour son équipe, avant que le rendement ne s'améliore en seconde période et qu'Abdullah Al-Hamdan ne parvienne à inscrire le but égalisateur.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Il a déclaré : « Le match a été difficile, et les choses se sont compliquées pour nous lorsque nous avons encaissé le but, en seconde période nous avons été meilleurs et nous avons marqué un but », saluant dans le même temps la capacité de ses joueurs à revenir dans le match malgré les conditions difficiles.

Postecoglou a évoqué l'ampleur de la pression subie par Al-Nassr depuis le début de la saison, expliquant que l'équipe a disputé un grand nombre de matchs sur une courte période, et il a déclaré : « Nous sommes le 12 septembre et nous avons joué 8 matchs, alors que l'an dernier à la même période Al-Nassr n'avait joué que deux matchs. La densité des matchs nous a affectés et le championnat est difficile et surchargé. »

L'entraîneur a également souligné la disparité des temps de repos entre les deux équipes avant la rencontre face à Al-Khaleej, expliquant que son adversaire avait bénéficié de plus de temps pour se préparer, et il a déclaré : « Al-Khaleej a joué lundi et Al-Nassr mercredi, et nous avons joué le match aujourd'hui », en référence à l'écart dans le nombre de jours de repos entre les deux équipes.

Ce match nul porte le total d'Al-Nassr à 16 points, à la troisième place du classement du championnat Roshn, derrière Al-Ittihad, deuxième avec un point d'avance, tandis qu'Al-Hilal domine le classement avec 18 points, au moment où Postecoglou continue de chercher la meilleure manière de gérer la densité du calendrier et la multiplication des matchs.