Postecoglou lance une alerte précoce : 3 matchs en 6 jours, et une bonne nouvelle concernant Ronaldo !

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a lancé un message d'avertissement clair après la large victoire face à Al-Fateh sur le score de trois buts à zéro lors de la première journée de la Roshn Saudi League, affirmant que « Al-Alami » affronte un calendrier d'une densité sans précédent au cours des prochains jours, ce qui pourrait le contraindre à opérer de larges changements dans sa formation.

Postecoglou a précisé qu'Al-Nassr serait la seule équipe saoudienne à disputer 3 matchs en 6 jours cette semaine, ce qui place le staff technique face à un test difficile lié à la gestion de l'effort physique des joueurs, en particulier en ce début de saison et alors que tous les éléments ne sont pas encore à leur pleine condition.

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Le coach d'Al-Nassr a déclaré en conférence de presse : « Nous jouerons 3 matchs en 6 jours cette semaine », insistant sur le fait que l'accent, durant cette phase, ne sera pas mis uniquement sur les résultats, mais aussi sur la façon de gérer la pression des matchs et de préserver la condition des joueurs tout au long de la période à venir.

Postecoglou a évoqué la situation de Cristiano Ronaldo, confirmant la présence du capitaine d'Al-Nassr au match et son soutien à l'équipe, mais il a précisé que la priorité irait actuellement à la récupération, d'autant plus que l'équipe ne dispose que de deux jours avant le prochain match, déclarant : « Cristiano est présent aujourd'hui, et il est toujours avec nous. Le plus important maintenant, c'est la récupération, surtout que nous n'avons que deux jours après ce match, et nous déciderons ensuite de la participation des joueurs en fonction de leur condition. »

L'entraîneur a fait l'éloge du groupe dont il dispose, affirmant qu'Al-Nassr possède une équipe solide malgré l'absence de plusieurs éléments importants lors de la confrontation face à Al-Fateh, et a déclaré : « Comme je l'ai dit avant le match, nous avons une équipe solide, et il y a des joueurs importants qui n'ont pas participé aujourd'hui, mais ce qui m'importe, c'est que tous les joueurs qui ont joué, qu'ils aient débuté le match ou soient entrés en cours de jeu, ont livré une prestation remarquable. »

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Postecoglou a ajouté que la confrontation face à Al-Fateh a été un bon test pour l'équipe, d'autant plus que les matchs de début de saison sont généralement difficiles, soulignant que les différences de dates d'arrivée des joueurs durant le stage de préparation ont empêché d'atteindre la pleine condition physique, mais il a salué l'engagement de ses joueurs et a déclaré : « Nous ne sommes pas encore à 100 % de notre condition, mais la performance des joueurs et leur engagement ont été vraiment excellents. »

Postecoglou a également réservé un éloge particulier à Sami Al-Najei, expliquant que le joueur possède un grand potentiel mais qu'il a souffert d'un manque de chance en raison des blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant une saison entière, et a ajouté : « Durant la période de préparation, il a livré une prestation remarquable, et il est naturel qu'il ait besoin d'un peu de temps pour jouer après une saison entière d'absence », laissant entendre que le staff technique le gère de manière progressive.

Ainsi, il semble que la victoire face à Al-Fateh n'ait été que le début d'une série de tests plus difficiles pour Al-Nassr, qui sera tenu de préserver ses résultats positifs malgré la pression du calendrier, dans l'attente de la situation de Ronaldo et du reste des stars concernant leur participation, ainsi que de la capacité de Postecoglou à gérer l'une des périodes les plus difficiles de la saison depuis son début.