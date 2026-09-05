Postecoglou lâche une bombe : Al-Ittihad n'a joué que 15 minutes !

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a tenu des propos marquants après la défaite de son équipe face à Al-Ittihad sur le score de 2-1, lors du Clasico qui a opposé les deux formations ce samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Postecoglou a affirmé qu'Al-Ittihad n'avait pas conservé la même approche offensive après les premières minutes, soulignant qu'Al-Nassr avait été la meilleure équipe et avait eu l'initiative dans la création des occasions durant la majeure partie de la rencontre.

L'entraîneur d'Al-Nassr a expliqué : « Ce que j'ai vu dans cette confrontation, c'est qu'après la 15e minute, il n'y avait qu'une seule équipe qui créait des occasions, et c'était Al-Nassr. Ce que nos joueurs ont accompli la saison dernière, et cette saison, prouve qu'ils ont du caractère. »

L'entraîneur australien a évoqué la réaction de ses joueurs après ce début difficile, soulignant que chaque match avait ses propres circonstances et qu'une baisse de concentration à certains moments de la rencontre restait possible, tout en insistant sur son admiration pour la réaction de son équipe.

Il a ajouté : « Chaque confrontation est un événement différent. L'adversaire d'aujourd'hui possède une grande énergie et il arrive que la concentration soit moindre. Si l'on examine chaque match individuellement, les raisons diffèrent à chaque rencontre, et lorsque l'on observe la réaction de notre équipe, elle est meilleure à chaque fois. »

Postecoglou est revenu sur les faits de la seconde période, affirmant qu'Al-Ittihad n'avait pas constitué de réelle menace sur le but d'Al-Nassr, alors que son équipe s'était procuré plusieurs occasions qui auraient pu la conduire à égaliser et à renverser le résultat du match.

Il a déclaré : « En seconde période, Al-Ittihad n'a pas eu de véritables occasions, tandis que nous, nous nous sommes présentés au moins 5 fois, et si nous avions égalisé, la donne aurait été différente. Les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire et je ne peux pas leur demander mieux, car ils ont donné le maximum. »

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L'entraîneur d'Al-Nassr a salué la manière dont ses joueurs ont géré les occasions qui se sont présentées à eux, indiquant que la performance étincelante du gardien d'Al-Ittihad, Predrag Rajković, avait été l'une des raisons pour lesquelles ces tentatives ne se sont pas transformées en buts.

Il a expliqué : « Les occasions que nous avons eues, le gardien d'Al-Ittihad les a repoussées, ce ne sont pas nos joueurs qui les ont gâchées. C'est le football et cela arrive. Et sur les corners, nous n'avons pas réussi à faire parvenir le ballon comme il le fallait. »

Postecoglou a conclu ses propos en affirmant ressentir de la frustration après cette défaite, tout en insistant dans le même temps sur le fait qu'Al-Nassr avait montré son véritable caractère durant la seconde période et qu'il aurait été capable de marquer plus d'un but sans la malchance.

Il a déclaré : « Il est frustrant de perdre. Nous n'avons pas bien entamé la confrontation, surtout durant les 15 premières minutes, et en seconde période, nous avons vu nos véritables capacités. Nous aurions pu marquer de nombreux buts, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. »