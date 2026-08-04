Postecoglou adresse une demande urgente à la direction d'Al-Nassr

Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a placé la direction du club face à une nécessité urgente lors du mercato actuel, le technicien australien ayant identifié une lacune technique à combler avant le début de la saison, afin de garantir que l'équipe soit prête à rivaliser sur les plans national et continental.

Selon les révélations du journal saoudien « Al-Yaum », Postecoglou a insisté sur la nécessité d'accélérer le recrutement d'un latéral droit, considérant ce poste comme l'une des priorités absolues du marché des transferts actuel.

Le journal a précisé que l'entraîneur australien estime qu'il existe un manque évident au poste de latéral droit, notamment en raison de la dépendance principale à Nawaf Boushal sur le côté gauche, ce qui rend indispensable l'ajout d'une option solide et fiable sur le côté droit afin de garantir l'équilibre défensif et la capacité de faire tourner l'effectif lors des matchs à forte cadence.

Postecoglou tient à finaliser cette opération dans les plus brefs délais, afin de pouvoir intégrer le nouveau joueur dans ses plans d'entraînement et dans les préparatifs anticipés de la saison prochaine, que ce soit au niveau de la Saudi Pro League ou des autres compétitions auxquelles l'équipe participe.

Cela intervient alors que la direction d'Al-Nassr a réussi à boucler le transfert du joueur Samu Costa au cours des dernières heures. Le joueur portugais a signé un contrat s'étendant sur quatre saisons complètes, après être parvenu à un accord définitif sur l'ensemble des clauses financières et contractuelles, une démarche qui reflète la volonté de la direction de soutenir les plans techniques de l'entraîneur et de renforcer le milieu défensif de l'équipe.

Ces mouvements successifs confirment que la direction d'Al-Nassr poursuit son plan visant à bâtir une équipe équilibrée et capable de rivaliser avec force lors de la nouvelle saison, tout en prêtant une oreille attentive aux demandes du staff technique et en répondant à ses besoins essentiels sur le marché des transferts.