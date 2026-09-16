Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, s'apprête à dévoiler sa nouvelle liste demain jeudi, dans un contexte où l'on s'attend à des changements notables par rapport au groupe qui a disputé la Coupe du monde 2026.

Ces changements attendus interviennent en raison des blessures, des suspensions et de la baisse de niveau de plusieurs joueurs du Mondial, ce qui pourrait ouvrir la porte à de nouveaux visages, parmi lesquels des talents qui ont fortement attiré l'attention au cours des premières semaines de la saison en cours.

Une surprise néerlandaise

Selon Jeroen Kapteijns, journaliste au quotidien néerlandais « De Telegraaf », Younes Taha, l'ailier du FC Twente qui possède la double nationalité néerlandaise et marocaine, est entré dans les plans d'Ouahbi, après avoir livré un début de saison remarquable qui lui a valu l'intérêt du staff technique du Maroc.

Âgé de 23 ans, Taha est né à Amsterdam et préfère évoluer au poste d'ailier droit. Il peut également occuper des rôles plus reculés au milieu de terrain, et se distingue par son pied gauche.

Le joueur a disputé 9 matchs avec le FC Twente depuis le début de la saison, inscrivant deux buts et délivrant autant de passes décisives. Il s'est également installé dans le onze de départ lors des 5 derniers matchs consécutifs de l'équipe, toutes compétitions confondues.

Un premier pas vers la sélection

Le journaliste néerlandais a indiqué que les prestations livrées par Taha lui ont valu une place dans la liste élargie de l'équipe nationale marocaine, en vue des deux confrontations face au Gabon et au Lesotho dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

IMAGO

Le Maroc affrontera le Gabon le 25 septembre à Rabat, avant de se rendre au Lesotho le 29 du même mois à Bloemfontein, en Afrique du Sud, avec la possibilité de disputer un ou deux matchs amicaux début octobre.

En cas de convocation dans la liste définitive, ce serait la première fois que Taha rejoint l'équipe nationale marocaine A, lui qui a déjà représenté les sélections de jeunes.

Champion d'Afrique des jeunes

Taha a déjà représenté l'équipe nationale marocaine des moins de 23 ans lors de 11 matchs, au cours desquels il a inscrit 3 buts, et il faisait partie de la génération sacrée à la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans en 2023.

Durant le tournoi, il a joué un rôle dans le parcours vers le sacre, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

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