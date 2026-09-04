Al-Ittihad s'est rapproché de profiter rapidement de sa recrue, le Colombien Richard Ríos, après l'arrivée à Djeddah du nouveau joueur venu de Benfica, désormais prêt à prendre part aux derniers préparatifs avant le clasico tant attendu face à Al-Nassr, samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

Selon les sources du journal saoudien « Arriyadiyah », Ríos participera aux entraînements d'Al-Ittihad après la prière du soir de vendredi, en vue de la rencontre attendue, après être arrivé à l'aéroport international du Roi Abdulaziz de Djeddah à 22 heures jeudi soir, à bord d'un avion privé mis à disposition par la direction du club afin d'accélérer sa venue et de lui donner davantage de chances de prendre part aux préparatifs.

Les sources ont précisé que le joueur est désormais prêt sur le plan technique, tandis que la décision de le faire jouer face à Al-Nassr revient à l'Allemand Jens Wissing, directeur technique d'Al-Ittihad, qui déterminera sa position quant à l'inscription du joueur dans la liste finale pour le clasico après avoir suivi son état lors du dernier entraînement.

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La rapidité de l'arrivée de Ríos à Djeddah offre au staff technique l'occasion de l'évaluer avant l'un des matchs les plus importants de la saison, d'autant plus qu'Al-Ittihad l'a engagé sous forme de prêt en provenance de Benfica lors de la période des transferts actuelle, dans le cadre d'une opération visant à renforcer le milieu de terrain et à donner à l'équipe davantage de solutions et de flexibilité tactique.

Ríos aborde ce possible clasico au cœur d'un match d'une grande importance pour Al-Ittihad, qui occupe la sixième place au classement de la Roshn League avec 8 points, récoltés grâce à deux victoires et deux nuls, tandis qu'Al-Nassr occupe la deuxième place avec 12 points, à la différence de buts derrière Al-Hilal, leader.

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Et si Wissing décide de compter sur le joueur colombien, Ríos pourrait connaître des débuts extrêmement rapides avec « Al-Ameed », et cela dans une rencontre au plus haut degré de difficulté, ce qui ferait de sa première apparition un test direct de ses capacités et de sa rapidité d'adaptation à sa nouvelle équipe.

Les supporters d'Al-Ittihad attendent avec impatience la décision de Wissing, d'autant plus que l'arrivée du joueur à bord d'un avion privé reflète la volonté du club de le préparer le plus vite possible, tandis que la question la plus importante demeure : l'entraîneur va-t-il prendre le risque de lancer sa nouvelle recrue face à Al-Nassr, ou préférera-t-il reporter sa première apparition à un match ultérieur ?