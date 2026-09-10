Marino Pušić, l'entraîneur d'Al-Ahli en Arabie saoudite, est sorti de son silence au sujet des rumeurs concernant un possible départ de son poste à la tête de l'équipe, révélant l'existence d'une instabilité administrative au sein du club au cours de la dernière période, tout en affirmant que la direction tenait à son maintien et qu'il bénéficiait de sa confiance.

Les déclarations de l'entraîneur interviennent avant la rencontre attendue qui opposera Al-Ahli à Al-Hazm, demain, dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien de football professionnel, alors que se multiplient les discussions sur l'avenir du staff technique de l'équipe au cours de la période à venir.

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Pušić a déclaré, lors de la conférence de presse précédant le match contre Al-Hazm : « Il y a effectivement une instabilité à Al-Ahli, et le directeur sportif qui m'a recruté a été limogé, mais la direction m'a dit qu'elle avait confiance en moi », en référence claire aux changements qu'a connus le club récemment et à leur impact sur le paysage administratif.

L'entraîneur d'Al-Ahli a évoqué sa méthode de coaching, affirmant son attachement à une philosophie offensive avec la nécessité de trouver l'équilibre, déclarant : « Comme tout le monde le sait, je penche toujours pour un jeu offensif, mais nous ne devons pas négliger l'aspect défensif dans nos matchs. »

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Pušić a défendu les résultats d'Al-Ahli, estimant que les chiffres ne reflètent pas pleinement ce que l'équipe propose à l'extérieur, soulignant que la performance dans certains matchs a été meilleure que ce que suggèrent les résultats obtenus.

L'entraîneur d'Al-Ahli a expliqué que l'équipe avait effectivement réussi à décrocher deux victoires à l'extérieur en Coupe du Roi, ce sur quoi il s'appuie pour affirmer la capacité de son équipe à offrir de meilleures prestations et à obtenir des résultats positifs loin de son stade.

Les déclarations de Pušić placent l'avenir de l'entraîneur à Al-Ahli devant un tableau plus clair, après qu'il a reconnu l'existence de troubles administratifs au sein du club, tout en affirmant qu'il bénéficiait de la confiance de la direction. Son attention reste actuellement focalisée sur la confrontation face à Al-Hazm et sur la tentative de mener l'équipe vers un résultat positif qui renforcerait sa position et donnerait à Al-Ahli un nouvel élan dans son parcours en championnat.

Il est à noter qu'Al-Ahli a subi 3 défaites sur un total de 6 matchs disputés en Roshn Saudi League, s'étant incliné face à Al-Khaleej, Al-Hilal et Al-Qadisiyah.