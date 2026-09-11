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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Posecki : je remercie les joueurs, et Al Ahly mérite le respect

Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
M. Pusic
Arabie saoudite
Pays-Bas

Qu'a déclaré l'entraîneur néerlandais après la victoire contre Al-Hazm ?

Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, a fait l'éloge de ses joueurs après la victoire face à Al-Hazem en Saudi Pro League.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Hazem sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés vendredi soir au stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League.

Pušić a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Nous avons entamé la rencontre sous le choc du premier but, mais je suis satisfait de nos buts et de notre maîtrise du déroulement du match dès l'instant où nous avons égalisé. »

Al-Hazem est parvenu à inscrire le premier but face à Al-Ahli après seulement 87 secondes, avant que « Al-Raqi » ne réussisse à renverser le score en sa faveur, en marquant trois buts avant la fin de la première mi-temps.

L'entraîneur néerlandais a ajouté : « Je tiens à remercier les joueurs, car nous nous sommes procuré de nombreuses occasions en seconde période, et je pense que mon équipe mérite d'être saluée pour ce qu'elle a montré aujourd'hui, en réalisant un superbe retour et en affichant une grande qualité sur le plan footballistique. »

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Il convient de rappeler que cette victoire a porté le total d'Al-Ahli à 12 points, récoltés grâce à 4 victoires et 3 défaites, ce qui lui permet d'occuper la cinquième place du classement du championnat saoudien, à 5 points de son voisin et rival traditionnel Al-Ittihad, provisoirement en tête.

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