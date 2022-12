Portugal-Suisse : Shaqiri refuse d'enterrer Cristiano Ronaldo

Avant le huitième de finale entre le Portugal et la Suisse, la star de la Nati a exprimé son admiration pour le capitaine de la Seleçao.

Cristiano Ronaldo ne s'est pas montré sous son meilleur jour depuis le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar et c'est le moins que l'on puisse dire. Hormis un penalty marqué face au Ghana lors de l'entrée en lice du Portugal, l'ancien attaquant de Manchester United n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, même s'il a joué un rôle dans le but de Bruno Fernandes face à l'Uruguay.

"Il peut marquer à chaque seconde"

Le quintuple Ballon d'Or n'a pas été en réussite et semble en manque de confiance face au but tant ses gestes sont moins précis qu'à l'accoutumée. Pour autant, sous-estimer Cristiano Ronaldo peut être fatal pour n'importe lequel de ses adversaires. La Suisse se prépare à affronter le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 ce mardi. Beaucoup se demandent si Cristiano Ronaldo - qui se retrouve aujourd'hui sans club après avoir été libéré par Manchester United - est capable de mener un candidat au titre jusqu'au bout de la compétition, mais Shaqiri admet qu'il serait insensé d'ignorer le quintuple Ballon d'Or.

Shaqiri a déclaré sur le nouvel affrontement avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps : "Vous ne pouvez pas enterrer Cristiano Ronaldo, il est l'un des meilleurs joueurs du monde avec (Lionel) Messi. Ce gars peut marquer à chaque seconde, à chaque minute, il a de l'expérience et tout le monde sait à quel point il est important pour le Portugal et pour son équipe."

"Il n'y a pas que Ronaldo au Portugal"

Si la Suisse accordera beaucoup d'attention à Cristiano Ronaldo lorsqu'elle élaborera ses plans pour les huitièmes de finale de mardi, elle sait que le Portugal compte dans ses rangs un certain nombre d'autres joueurs capable de faire basculer la rencontre dans le bon sens pour la Seleçao et dans le mauvais sens pour la Nati.

Shaqiri, qui joue désormais en MLS pour le Chicago Fire, a ajouté : "Nous devons aussi connaître les autres joueurs parce qu'il n'y a pas que Ronaldo, ils ont de très bons joueurs, de jeunes joueurs qui peuvent faire une grande différence et nous devons vraiment donner une très bonne performance parce que c'est un match à élimination directe et tout peut arriver dans les 95-100 minutes et nous sommes impatients."

La Suisse doit affronter le Portugal mardi. Le vainqueur de ce match sera opposé à l'Espagne ou au Maroc en quart de finale puis au vainqueur de France-Angleterre en demi-finale. La Suisse ne part pas favorite, mais elle a déjà créé des surprises lors des derniers tournois majeurs et a également déjà battu le Portugal par le passé, alors pourquoi pas rêver.