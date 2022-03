Portugal : Ronaldo rassemble ses troupes

Les Portugais affronteront la Turquie à Porto jeudi soir avant d'affronter l'Italie dans un match décisif le mardi suivant s'ils battent la Macédoine du Nord.

Le Portugal a terminé deuxième du groupe A, ce qui l'a contraint à se battre pour une place à la Coupe du monde 2022 au Qatar par le biais d'un barrage. Ils ont terminé à trois points de la Serbie et à huit de l'Irlande, troisième. L'Italie est un adversaire redoutable et un véritable défi.

"Nous sommes totalement concentrés sur la Coupe du monde 2022", a-t-il déclaré. "Fier, comme toujours, de représenter le Portugal. Nous savons que le chemin ne sera pas facile, nous avons le plus grand respect pour les adversaires que nous allons affronter et qu'ils ont les mêmes objectifs que nous. Mais, ensemble, nous allons nous battre pour mettre le Portugal à la place qui lui revient. Faisons-le !"

Cristiano, 37 ans, est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au football. Il a mené le Portugal à deux titres majeurs en tant que capitaine : l'Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019. Son rêve, et le couronnement de sa carrière, serait de mener le Portugal à la gloire dans ce qui sera certainement sa dernière Coupe du monde.