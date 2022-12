Portugal : La tentative de sabotage de Cristiano Ronaldo

Le Portugal s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde en marquant 12 buts, mais on n'e parle pas autant que Cr7.

Leur progression a été dominée par le flot constant d'informations concernant Cristiano Ronaldo. Sorti contre la Corée du Sud, Ronaldo aurait été vu en train de dire "Vous ne pouviez pas attendre pour me sortir" sur le banc, ce qui a été dit plus tard comme étant destiné à l'arbitre plutôt qu'à l'entraîneur Fernando Santos.

Cependant, contre la Suisse en huitième de finale, Ronaldo a commencé le match sur le banc, n'entrant en jeu que dans les dernières minutes. Le jour suivant, il a été vu s'entraînant avec les titulaires, faisant une séance plus légère, plutôt qu'avec les remplaçants, sans raison apparente.

Le journal portugais Record (via Marca) affirme que Ronaldo a menacé de quitter le camp portugais en apprenant qu'il était sur le banc contre les Suisses. Ce rapport a depuis été démenti par la Fédération portugaise dans une déclaration officielle.

Il n'y a aucune preuve de l'un ou l'autre côté, mais il n'y a pas non plus de fumée sans feu. Peu importe si ce dernier rapport est exact, il est clair qu'il y a un désaccord entre Santos et Ronaldo. Alors que le Portugal se prépare pour le match contre le Maroc, une fois de plus l'accent est mis sur Ronaldo et non sur l'équipe.