Portugal - Fernando Santos parle de "la machine" Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur du Portugal se félicite de pouvoir compter sur un Cristiano Ronaldo qui, même âgé de 36 ans, demeure impressionnant et ambitieux.

Champion d'Europe en 2016 à Saint-Denis, le Portugal avait pris le meilleur sur une Equipe de France que tout le monde voyait l'emporter... Cinq ans plus tard, alors que l'Euro 2020 a été repoussé d'un an, la Seleçao va devoir défendre son titre, et les deux sélections figurent à nouveau parmi les candidats crédibles à la victoire finale.

Il faut dire que si la France a Kylian Mbappé, le Portugal est toujours porté par sa star nationale : Cristiano Ronaldo. À 36 ans, l'attaquant de la Juventus Turin est toujours aussi impressionnant, et sa longévité va de pair avec sa motivation à garnir son palmarès. Son sélectionneur, Fernando Santos, parle même d'une "machine".

"Je pense qu'il sera présent à la prochaine Coupe du monde"

"Il est toujours difficile de savoir ce qui va se passer avec Cristiano. C'est une machine. Il prend soin de lui à tous les niveaux. Il prend soin de lui comme un vrai athlète. Mercredi, nous avons vu Gianluigi Buffon qui a joué à l'âge de 43 ans. C'est vrai que c'est un gardien de but, mais il a gagné la Coupe d'Italie", a confié le sélectionneur.

"Concernant l'Euro 2024, je ne sais pas, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui s'il sera présent ou non. Je crois que cela dépendra de lui, de sa motivation. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent conduire à un oui ou à un non", a ensuite ajouté Fernando Santos, qui a plus de facilités à se projeter sur la prochaine Coupe du Monde.

"Je pense qu'il sera présent à la prochaine Coupe du monde. Je le crois vraiment. Pour le reste, c'est encore loin", a-t-il conclu. Si Cristiano Ronaldo est toujours un danger pour les défenses adverses, force est de constater que ses statistiques commencent à fléchir. Toutefois, il demeure assurément parmi les meilleurs attaquants européens.