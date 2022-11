Portugal : Danilo remet en cause l'influence de Cristiano Ronaldo en sélection

Le défenseur du PSG et du Portugal a affirmé que la sélection nationale ne tournait pas autour de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo est un joueur omnipotent. Lorsque l'international portugais est dans votre équipe, tout tourne autour de lui, cela a toujours été comme ça depuis son départ de Manchester United en 2009 que ce soit en club ou en sélection nationale. Après tout, quand vous avez le meilleur joueur du monde dans votre équipe, vous faites tout pour le mettre dans les meilleures conditions.

"Il y aura toujours des critiques"

Alors que le football de club s'est arrêté pour la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a de nouveau fait la une des journaux en livrant une évaluation accablante de Manchester United dans une nouvelle interview. Mais son collègue de l'équipe nationale Danilo a minimisé son rôle dans le dispositif portugais, insistant sur le fait que l'équipe fonctionne comme un tout, même avec les exigences élevées du joueur de 37 ans.

Dans une interview accordée au site officiel de la FIFA, Danilo a justifié son point de vue : "Il y aura toujours des critiques parce que Cristiano est un joueur qui se vend beaucoup, c'est un joueur dont on parle tous les jours. S'il est mauvais, les gens vont parler. S'il va bien, les gens parleront. Donc, au sein du groupe, nous voyons cela naturellement".

"On ne joue pas pour Ronaldo"

"C'est normal que Cristiano, étant le point fort de l'équipe nationale, ait plus de projecteurs sur lui, on va lui lancer plus de ballons, on va essayer de lui faire marquer des buts et il va aussi exiger cela. C'est naturel qu'il y ait cette conversation parce que les gens pensent que nous jouons pour Cristiano, mais ce n'est pas le cas. Nous jouons pour gagner des matchs", a ajouté le joueur du PSG.

Malgré leur triomphe en Ligue des Nations en 2019, on a beaucoup attendu de la nouvelle génération talentueuse de joueurs portugais sous Fernando Santos, mais elle a souvent déçu. Que ce soit au niveau du jeu mais même des résultats, la Seleçao n'est pas à la hauteur des attentes depuis l'Euro 2016 et encore plus depuis deux ans avec un effectif incroyablement talentueux.

Cristiano Ronaldo est désespéré de remporter un autre honneur majeur avec sa nation après le succès du Championnat d'Europe de 2016, ce qui, selon beaucoup, devient préjudiciable aux performances de l'équipe - un peu comme les critiques auxquelles il a été confronté à United. Danilo, Ronaldo et le reste de l'équipe portugaise débuteront leur tournoi contre le Ghana le 24 novembre et s'attendront à sortir confortablement du groupe H.