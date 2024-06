Portugal - Croatie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Portugal et la Croatie s’affrontent en match amical préparatif pour l’Euro 2024, samedi. Les dernières infos ici.

Le coup d’envoi de l’Euro 2024 sera donné le 14 juin prochain en Allemagne. Et à l’instar de l’Equipe de France, les nations engagées dans la compétition livrent des matchs amicaux dans le cadre de la préparation. C’est le cas notamment du Portugal et de la Croatie qui seront aux prises ce samedi à l’occasion d’un match amical et test en vue de l’Euro.

Le Portugal et la Croatie doivent assumer leur statut

Champion d’Europe en 2016, le Portugal est à la quête de son deuxième sacre continental cet été. Emmenée par son capitaine légendaire, Cristiano Ronaldo, la Seleção fait partie des favoris de l’Euro. Les Portugais comptent notamment sur l’expérience de CR7 et de Pepe mais aussi surtout sur la fougue de leur jeunesse incarnée par des joueurs comme Rafael Leao, Nuno Mendes ou encore Vitinha. Tombeur de la Finlande mardi dernier (4-2), le Portugal devra rehausser son niveau lors de son dernier match amical avant l’Euro face à la Croatie. Les Lusitaniens entreront en lice dans le tournoi continental le 18 juin face à la République Tchèque.

De son côté, la Croatie affronte également un plus gros morceau après la Macédoine du Nord. Les Croates ont dominé les Macédoniens, lundi dernier sur un score de 3-0. Le choc contre le Portugal samedi va permettre à Luka Modric et ses coéquipiers de rehausser également leur niveau avant leur entrée en lice à l’Euro le 15 juin face à l’Espagne. La Croatie, étant l’une des meilleures nations au plan mondial ces dernières années, fait bien évidemment partie des favoris pour l’Euro. Un statut qu’elle devra confirmer dès son match amical contre le Portugal, qui doit relever le même défi.

Horaire et lieu du match

Portugal – Croatie

Match amical

Lieu : Estádio do Jamor (Portugal=)

A 18h45 française

Les compos probables du match Portugal – Croatie

Portugal : Costa – Dalot, A. Silva, Dias, Cancelo – Fernandes, Palhinha, Bernardo – Jota, Ronaldo, Leao

Croatie : Livakovic – Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa – Baturina, Kovacic – Majer, Kramaric, Perisic – Petkovic

Sur quelle chaîne suivre le match Portugal – Croatie ?

La rencontre entre le Portugal et la Croatie sera à suivre ce samedi 08 juin 2024 à partir de 18h45 sur L'Equipe Live.