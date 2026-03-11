Polémique dans le derby milanais : Doveri arbitrera Monza-Palerme, Abisso désigné pour Naples-Lecce

Finale brûlante lors du dernier Derby della Madonnina entre Milan et l'Inter, après la touche du bras de Samuele Ricci dans la surface nerazzurra, pendant les minutes de récupération, quelques instants avant le coup de sifflet final de Daniele Doveri. L'arbitre romain a laissé jouer, décision approuvée par le VAR Rosario Abisso qui ne lui a pas conseillé de revoir l'actionsur le terrain : une manière de procéder jugée positive par l'AIA lors du désormais traditionnel rendez-vous avec Open VAR.





LES DÉSIGNATIONS - Les deux arbitres ont également été désignés pour le week-end prochain : Doveri n'arbitrera pas en première division lors de la prochaine journée, mais en Serie B, où il sera chargé de diriger un match important.

Le responsable des désignations, Gianluca Rocchi, a décidé d'« accorder » un arbitre expérimenté comme le Romain à la Serie B à l'occasion de la trentième journée de la saison régulière, puisqu'il arbitrera en effet au stade U-Power de Monza, pour le match entre les hôtes et Palerme, prévu samedi à 17h15. Pour l'arbitre sicilien Abisso, qui sera VAR lors du derby, il y aura un autre match de Serie A à arbitrer, à savoir Naples-Lecce, pour lequel il a été désigné comme arbitre principal.