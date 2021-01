Polémique autour d'un record de Cristiano Ronaldo

Le dernier exploit remarquable de Ronaldo est devenu un sujet de discorde.

Le but du joueur de 35 ans lors de la victoire 2-0 en Supercoppa Italiana contre signifie qu’il est maintenant sur 760 buts professionnels au cours de son illustre carrière.

Ce décompte au nombre accumulé par Josef Bican, qui a joué au niveau international pour l’Autriche et la Tchécoslovaquie entre 1933 et 1949.

Cependant, il y a ceux - y compris le site officiel de la FIFA - qui créditent la légende du Rapid Vienne et du Slavia Prague d'avoir réussi 805 buts en 530 matches, un étonnant ratio de1,52 buts par match (la FIFA clarifie que 805 est un nombre « estimé »).

L’écart semble être centré sur le fait que certains historiens incluent les buts de Bican pour l'équipe B du Rapid, tandis que d’autres ne le font pas.

Ce qui n’est pas en litige, ce sont les exploits remarquables de l’un ou l’autre joueur et Ronaldo continue d’atteindre de nouvelaux sommets à l’approche de son 36e anniversaire.

Sur ses 760 buts, 311 ont été marqués en , alors qu’il en compte 134 en Ligue des Champions et 84 en .

En outre, Ronaldo a un total sensationnel de 102 buts pour le et ses 450 pendant neuf ans avec le est un record au sein du club merengue.

Aucun club n’a souffert davantage des vuts de Cristiano Ronaldo que Séville, les Andalous ayant ont concédé 27 réalisations à l’ancienne star de , avec l’Atletico Madrid deuxième à 25 pions.

La saison la plus prolifique de la carrière de Ronaldo a été 2011-12 quand il a marqué 69 fois, le même montant qu’il a atteint dans l’année civile de 2013.

Ronaldo a marqué trois buts dans un match 46 fois, tandis qu’un à huit reprises, il a célébré quatre et deux fois cinq dans un seul match, et il ya 57 coups francs directs et 133 pénalités à son nom.