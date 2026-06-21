« Point faible »… Lamine Yamal se paye Salem Al-Dosari !

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a été au centre d’une vive polémique sur les réseaux sociaux après la lourde défaite des « Verts » contre l’Espagne en Coupe du monde 2026.

Les Verts se sont inclinés 0-4 face aux Matadors lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

La polémique a éclaté en première mi-temps lors d’un duel avec la jeune star espagnole Lamine Yamal : le capitaine saoudien a tenté de récupérer le ballon sur l’ailier de la Roja, avant de chuter tandis que son adversaire conservait la possession.

La séquence, rapidement virale sur le réseau « X », a été partagée par des milliers d’internautes accompagnée de commentaires sarcastiques et de critiques acerbes à l’encontre du capitaine des Verts, d’autant plus que la sélection saoudienne a globalement livré une prestation collective bien en deçà des attentes.













Plusieurs observateurs y ont vu le symbole de l’écart physique et technique qui a séparé les deux formations durant l’affrontement, tandis que d’autres ont désigné Al-Dossari comme le « maillon faible » de la rencontre, regrettant qu’il n’ait pas réussi à imposer son impact offensif habituel face à la supériorité espagnole.









Au-delà de l’analyse tactique, plusieurs observateurs ont manifesté une sympathie ironique à l’égard du capitaine après son duel avec Yamal, auteur d’une performance solide et d’une activité incessante sur le flanc droit de la Roja.

Plusieurs observateurs ont aussi ressorti le célèbre Arabie saoudite-Espagne de la Coupe du monde 2006, comparant la performance de Mohammed Nour face à la génération précédente de la « Roja » à celle des actuels « Verts », jugés trop timorés pour rivaliser.









Cette lourde défaite face à l’Espagne a accentué la pression sur les stars de la sélection saoudienne, et en premier lieu sur Salim Al-Dossari, considéré comme l’un des joueurs les plus emblématiques du football saoudien de la dernière décennie, lui qui a mené les Verts lors de plusieurs rendez-vous majeurs, dont la victoire historique contre l’Argentine en Coupe du monde 2022.

Malgré la vague de critiques et de moqueries dont il a fait l’objet, les supporters saoudiens attendent désormais une réaction d’orgueil de leur capitaine pour le prochain match face au Cap-Vert, rencontre décisive qui pourrait sceller le sort des Verts dans la compétition et leur offrir l’occasion de retrouver confiance après une soirée difficile face aux Matadors espagnols.