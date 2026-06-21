Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a été au centre d’une vive polémique sur les réseaux sociaux après la lourde défaite des « Verts » contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026.

Les Verts se sont inclinés 0-4 face aux Matadors lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

La polémique a éclaté en première mi-temps lors d’un duel avec la jeune star espagnole Lamine Yamal : le capitaine saoudien a tenté de récupérer le ballon sur l’ailier de la Roja, avant de tomber au sol tandis que son adversaire conservait la possession.

La séquence, devenue virale sur le réseau « X », a été partagée par des milliers d’internautes accompagnée de commentaires sarcastiques et de critiques acerbes à l’encontre du capitaine des Verts, d’autant plus que la sélection saoudienne a globalement déçu sur le plan collectif.













Certains observateurs y ont vu le symbole de l’écart physique et technique qui a séparé les deux formations durant l’ensemble de la rencontre, tandis que d’autres ont désigné Al-Dossari comme le « maillon faible » de la rencontre, estimant qu’il n’avait pas réussi à imposer son impact offensif habituel face à la supériorité espagnole.









Au-delà de l’analyse tactique, plusieurs observateurs ont manifesté une sympathie ironique à l’égard du capitaine saoudien, tant Yamal, auteur d’une performance aboutie, a tourmenté la défense adverse durant l’intégralité de la rencontre.

Plusieurs observateurs ont aussi ressorti le célèbre Arabie saoudite-Espagne de la Coupe du monde 2006, comparant la performance de Mohammed Nour face à la génération précédente de la « Roja » à celle des actuels « Vert », et concluant que l’équipe avait manqué de caractère et de capacité à rivaliser.









Cette lourde défaite a accentué la pression sur les stars de la sélection saoudienne, et en premier lieu sur Salim Al-Dossari, figure majeure du football saoudien de la dernière décennie et auteur de performances majeures, dont la victoire historique sur l’Argentine en Coupe du monde 2022.

Malgré la vague de critiques et de moqueries dont il a fait l’objet, les supporters saoudiens attendent désormais une réaction d’orgueil de leur capitaine pour le prochain match face au Cap-Vert, une rencontre décisive qui pourrait sceller le sort des Verts dans la compétition et leur permettre de retrouver un peu de confiance après cette soirée difficile face aux Matadors espagnols.