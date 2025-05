Pogba se prépare pour la Coupe du Monde ! L'incroyable comeback

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a été invité à retrouver la Premier League pour préparer la Coupe du monde 2026.

Pogba n'a plus joué en compétition depuis septembre 2023, après avoir purgé une suspension de 18 mois pour dopage. Cependant, la suspension est désormais terminée et le Français est impatient de retrouver les terrains. Le joueur est actuellement libre de tout contrat après avoir résilié son contrat avec la Juventus l'année dernière.

Pogba a été pressenti pour des équipes du monde entier, de la Ligue 1 à la Pro League saoudienne. Face aux spéculations sur sa prochaine destination, l'ancienne star de Chelsea, Florent Malouda, a encouragé son compatriote à retrouver la Premier League, estimant que l'Angleterre est le meilleur endroit pour que Pogba retrouve son meilleur niveau et puisse potentiellement intégrer l'équipe de France à temps pour la Coupe du monde 2026.

Dans une interview accordée à Racing Tipster, Malouda a déclaré : « Je pense que c'est un excellent joueur. Il a sa place en Premier League. C'est dommage que cela n'ait pas fonctionné comme prévu à Manchester United. Tout était réuni pour qu'il réussisse. Il doit maintenant faire le bon choix pour se préparer à la prochaine Coupe du Monde. »

L'article continue ci-dessous

« Il doit reprendre confiance, être patient et en même temps très concentré et se prouver à lui-même qu'il veut jouer au haut niveau, et la Premier League est le meilleur endroit pour cela. Je suis surpris que les clubs ne l'aient pas contacté le plus tôt possible pour lui donner l'occasion de retrouver sa forme physique et de se préparer pleinement à son retour à la compétition. »

Le milieu de terrain de 32 ans s'est dit prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra pour trouver le bon défi, même si cela prend deux ans.