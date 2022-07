Pogba peut-il vraiment relancer sa carrière à la Juventus après son échec à Manchester United ?

De retour à la Juventus après plusieurs saisons compliquées en Angleterre, Paul Pogba peut-il rebondir ?

En juillet 2016, Massimiliano Allegri lance un avertissement à Paul Pogba : « Quiconque à l'opportunité de quitter la Juventus doit bien réfléchir parce qu'en ce moment, la Juve fait partie des quatre meilleurs clubs européens. »

Mais Paul Pogba n'écoute pas son entraîneur, filant à Manchester United alors entraîné par José Mourinho. A l'époque, Mino Raiola, le célèbre agent du joueur, décédé le 30 avril 2022, explique que son client ne quittera la Juventus que pour le « projet idéal » au sein de « l'équipe idéale ».

Mais les deux hommes ont eu tout faux sur toute la ligne. Ce transfert était plus voulu pour des raisons sentimentales plus que sportives. En 2012, Pogba n'avait pas vraiment envie de quitter Manchester United pour rejoindre la Juventus.

Pogba voulait faire ses preuves à Old Trafford mais les négociations pour la prolongation de son contrat entre Raiola et Sir Alex Ferguson, qui entraînait les Red Devils, ont échoué.

Le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson a finalement permis à Pogba de faire son retour au sein du club anglais quatre ans plus tard.

La déliquescence de MU après le départ de Ferguson

Mais quand Paul Pogba retourne à Manchester United en 2016, le club est en pleine déconfiture, n'arrivant pas à digérer le départ de Ferguson trois ans plus tôt.

Ed Woodward, le directeur général de Manchester United tente d'endiguer la chute du club en recrutant José Mourinho.

Les relations entre le « Special One » et le Français ne seront jamais au beau fixe. L'entraîneur portugais sera licencié après une série de mauvais résultats mais aussi pour avoir mis sur le banc Paul Pogba avant un match important contre Liverpool.

Pogba, qui avait 23 ans lors de son retour à MU aurait dû y passer les meilleures années de sa carrière au lieu de les gaspiller. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il va tenter de rattraper le temps perdu avec la Juventus. Mais en six ans, le club italien a beaucoup changé.

Comme Manchester United, la Juve a sombré

Car si la Juventus a atteint la finale de la Ligue des champions en 2017, un an après le départ de Pogba, elle n'a depuis plus jamais passé les quarts de finale, subissant des éliminations face à des clubs avec de plus petits budgets : l'Olympique Lyonnais, le FC Porto et Villarreal.

La Juve ne s'est jamais remise du départ de… Pogba. A son arrivé en 2012, la Français a vite fait son trou au milieu de terrain encadré par Andrea Pirlo, Arturo Vidal et Claudio Marchisio.

Antonio Conte a d'ailleurs convaincu Pogba de rejoindre la Juventus, plutôt qu'Arsenal ou Chelsea en lui garantissant un temps de jeu conséquent en équipe première.

« Il était très jeune, mais nous pouvions voir qu'il avait un truc en plus », confiera Pirlo quelques années plus tard au Telegraph. « Nous rentrions au vestiaire après une séance d'entraînement et je me souviens très bien que Gianluigi Buffon est venu me voir en riant et m'a dit : "Ils l'ont vraiment laissé partir gratuitement ?" ».

La Juve a su tirer le meilleur de Pogba

Lorsque Manchester United fait revenir Pogba en 2016, en déboursant au passage 105 millions d'euros, le club s'offre un joueur qui avait énormément progressé sous les ordres de Conte puis d'Allegri.

Conte a même modifié son système de jeu en le positionnant sur le côté gauche de son milieu à 3. Un choix qui, selon Pogba, a été déterminant pour la suite de sa carrière et le fait d'être convoqué en équipe de France.

De son côté, Allegri a demandé à Pogba de se projeter encore plus vers l'avant au cours de sa dernière saison à la Juve afin qu'il puisse exprimer ses qualités créatives, d'autant plus que le club turinois peinant à ce moment-là dans son animation offensive.

Pogba évolue même avec le n°10, un souhait émis par la Juventus afin de lui montrer sa confiance alors que de nombreuses rumeurs (orchestrées par Raiola) envoyaient le Français dans différents clubs.

Malgré ce beau geste de la Juve à son égard, Pogba est finalement parti à Manchester United…

Pogba a manqué à la Juve et vice-versa

Orpheline de Pogba, la Juventus n'est jamais parvenue à lui trouver un remplaçant. Sergej Milinkovic-Savic aurait pu être un excellent successeur mais pour des raisons diverses et variées, il n'a jamais rejoint la Juventus.

La Juventus a également commis l'erreur de dilapider l'argent rapporté par le transfert de Pogba en recrutant Gonzalo Higuain au Napoli pour 90 millions d'euros le même été. L'attaquant argentin sera souvent critiqué pour son incapacité à marquer lors des grands rendez-vous et sera même prêté par à deux reprises.

Une leçon non retenue puisqu'en 2018, la Juventus a encore fait des folies en recrutant Cristiano Ronaldo pour 100 millions d'euros avec à la clé un salaire faramineux.

Plusieurs dirigeants turinois ont payé cette politique de transferts onéreux (Beppe Marotta, Fabio Paratici) et Paul Pogba, qui faisait autrefois équipe avec Marchisio, Pirlo et Vidal jouera lors de la saison 2022-2023 aux côtés d'Arthur, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Denis Zakaria ou encore Manuel Locatelli.

Pogba insulté par les supporters mancuniens

Certaines mauvaises langues diront que Pogba côtoyait déjà des joueurs qui ne sont pas grandes stars à Manchester United.

Mais au-delà ce fait, le Français n'a jamais été capable de donner la pleine mesure de son talent à Manchester United. Le simple fait de passer derrière le duo McTominay-Fred dans l'entrejeu mancunien en dit long sur son échec mancunien.

D'ailleurs, en six années de Premier League, Pogba n'a figuré qu'une seule fois dans l'équipe-type de la saison, en 2018-2019…

Le joueur a déçu sous les ordres de Mourinho puis de ses successeurs : Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick.

Son faible rendement a fini par lasser les supporters mancuniens qui l'ont même insulté. « F*ck off, Pogba! », pouvait-on entendre à Old Trafford le 22 avril dernier lors d'un match face à Norwich.

A lui seul, Paul Pogba a fini par incarner tous les maux du club mancunien. Pogba est passé pour un joueur prétentieux, surpayé, sous-performant et plus utile pour vendre des maillots que pour gagner des titres.

Son départ est d'ailleurs accueilli avec soulagement par les supporters de United tandis que ceux de la Juventus sont heureux de le voir revenir au bercail. Cela montre encore une fois à quel point Pogba suscite la passion avec tout ce que cela comporte de points positifs et négatifs.

Un échec dont Pogba doit tirer les enseignements

Lors de son premier passage à la Juventus, Pogba n'a jamais été critiqué pour son comportement, ses excentricités vestimentaires et capillaires.

Gigi Buffon, qui l'a toujours décrit comme un coéquipier modèle, lui a d'ailleurs dit de ne pas faire attention aux critiques : « Tu te coiffes comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux : ce qui compte, c'est le terrain. »

Rejeter tous les problèmes de Manchester United sur Pogba est d'ailleurs une erreur, un mal bien plus profond rongeant le club mancunien.

Paul Pogba a sa part de responsabilité dans son échec à MU mais il a aussi été victime des errements des Red Devils.

Peut-être que cette mauvaise expérience va lui servir pour son retour à la Juventus et que l'on va enfin retrouver le vrai Paul Pogba.

Mais en revenant à la Juve, Pogba aura toute la pression sur ses épaules car il est la seule star de l'équipe : Pirlo et Buffon ne sont plus là depuis longtemps et Chiellini vient de s'envoler pour la MLS.

Et un joueur comme Matthijs de Ligt, supposé devenir un leader de la Vieille Dame, est d'ailleurs annoncé sur la départ (Chelsea et le Bayern Munich courtisent le défenseur néerlandais).

Un transfert pourrait apporter de l'argent frais dans les caisses du club italien afin de recruter des joueurs expérimentés comme Kalidou Koulibaly ou talentueux comme Nicolò Zaniolo.

La Juve semble se diriger vers une nouvelle saison de transition comme en atteste sa quatrième place l'an dernier. Or, Pogba a toujours été excellent dans des équipes fortes, dominatrices comme lors de son premier passage à la Juve ou avec l'équipe de France.

S'il est toujours plus facile de briller dans les grandes équipes, les grands joueurs doivent aussi avoir la capacité de porter des équipes « plus faibles » et c'est que Massiliano Allegri va lui demander de faire.

Après des années compliquées à Manchester, le choix de Pogba de revenir en Italie est parfaitement compréhensible. Il veut retrouver un environnement où il était sur et en dehors du terrain.

Mais six ans après son transfert vers l'Angleterre, on peut légitimement se demander si Paul Pogba n'a une nouvelle fois pas choisi un projet sportif au plus mauvais moment…

Traduction et adaptation par Xavier Béal