Pogba rejouera-t-il pour Manchester United ?

Paul Pogba s'est blessé il y a quelques jours lors d’un match avec MU. Sachant qu’il sera libre au terme de la saison en cours, il y a donc des chances pour qu’on ne le revoit plus sous le maillot des Red Devils.

L'international français est revenu à Old Trafford pour une deuxième expérience à la suite d’un transfert record de 105M€ en 2016 et a remporté le Community Shield, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa lors de sa première saison en club.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le Frenchie et il pourrait partir sans faire d’autres apparitions avec l’équipe. Cela sera-t-il le cas ? GOAL se penche sur sa situation.

Paul Pogba jouera-t-il encore pour Man Utd ?

Le milieu de terrain de 29 ans s'est malencontreusement blessé au mollet lors du match de Premier League contre Liverpool le 19 avril.

Il a tenu moins de 10 minutes avant d'être contraint de quitter le terrain. L'entraîneur intérimaire de Man Utd, Ralf Rangnick, a confié à MUTV quel était le problème de Pogba après la défaite 4-0 à Anfield : "Il s'est étiré le muscle du mollet et, comme il semble pour l'instant, ce ne sera pas une blessure comme celle de Fred qui sera partie en une semaine".

Le Français ne baisse pas les bras

L'Allemand a ajouté lors d'une conférence de presse en vue d'un déplacement à Arsenal lorsqu'on lui a demandé des nouvelles sur l’ex-Bianconero : "Paul Pogba est à l’écart, il semble après les examens qu'il est très peu probable qu'il joue avant la fin de la saison. Le médecin m'a dit que cela prendra quatre semaines minimum et le dernier match est fin mai, donc je ne pense pas que ce soit très probable."

Il semblait donc que l’aventure de Pogba à United était terminée, mais l’intéressé a suggéré sur les réseaux sociaux qu'un retour sur les terrains pourrait se faire avant la fin de la campagne 2021-22.

Il a déclaré : "Je vais travailler encore plus dur pour revenir plus fort et j'espère avant la fin de la saison. Ce n'est pas fini. Merci à tous pour votre soutien, United we would stand !"

United, qui devrait rater la qualification pour la prochaine Ligue des champions, a encore des rencontres prévues contre Brentford, Brighton et Crystal Palace avant le terme de l’exercice. Les Red Devils risquent de connaitre le pire classement de leur histoire en Premier League.