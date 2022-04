Pogba pris à partie par les fans de Manchester United

Paul Pogba a été conspué par certains supporters de Manchester United après son remplacement lors de la victoire de samedi en Premier League contre Norwich City. Des fans ont invité l'international français « d’aller se faire f**** » depuis le Stretford End d'Old Trafford.

Le milieu de terrain français vit une saison très compliquée sur le plan personnel. Incapable de faire honneur à son statut, que ça soit sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer ou celle de Ralf Rangnick, le champion du monde 2018 est devenu un véritable boulet au sein de cette formation des Red Devils et beaucoup parmi les fans de l’équipe exigent son départ.

Dans ce contexte, les informations selon lesquelles United serait prêt à offrir un nouveau contrat à La Pioche, et qui ferait de lui le joueur mieux payé de l’effectif, ont attisé la colère d'une partie des supporters et ces derniers ne se sont pas privés d’exprimer leur mécontentement après qu'il ait quitté le terrain lors du match face aux Canaries.

Qu'est-il arrivé à Pogba ?

Alors qu’il avait été titulaire dans l’entrejeu, Pogba s’est montré relativement discret. Une performance décevante, dans la lignée de celles qu’il alignait ces derniers temps. Il ne s’est pas montré à son avantage, même lorsque son équipe dominait les débats avec deux buts d’avance.

L'incapacité de Pogba à tirer son épingle de jeu a conduit Rangnick à le remplacer par Marcus Rashford. Et lorsque le Français a quitté l’aire du jeu, on a pu entendre les supporters des Red Devils scander des obscénités à son encontre. C’était juste avant que Cristiano Ronaldo ne sauve la mise aux Mancuniens en signant le but de la victoire sur coup franc.

Rangnick a défendu son joueur

Lorsqu’il s’est présenté devant les journalistes au coup de sifflet final, Rangnick a admis qu'il n'avait pas entendu les insultes adressées à sa star lorsque celle-ci a quitté le terrain. Il en a pris connaissance par la suite et il n’a pas du tout aimé. "Je ne l'ai pas entendu moi-même mais j'ai été informé après le match", a-t-il déclaré.

"Je peux parfaitement comprendre que les supporters soient frustrés, nous aussi, mais je ne pense pas qu'ils doivent s'en prendre à des joueurs en particulier. Je ne pense pas que ce soit juste ou correct", a enchéri le coach allemand.

Quel est l'avenir de Pogba à Man Utd ?

Les spéculations sur l'avenir de l'ancien joueur de la Juventus ont été un sujet majeur du côté d’Old Trafford cette saison. Avec un contrat qui expire à la fin de l'exercice, des interrogations ont été soulevées concernant la nécessité de le conserver ou pas. Sa méforme a donné des arguments solides à ses détracteurs. Il est même devenu leur bouc émissaire préféré aux côtés du capitaine Harry Maguire. Après ce qui s'est passé ce samedi, il semble clair que l'avenir de Pogba s'inscrit ailleurs qu'à Manchester.