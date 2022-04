Premier League : Ronaldo puissance trois, MU repasse devant Arsenal !

Passionnante. Ainsi s’annonce la bataille pour la 4e place en Premier League ! Tottenham aurait pu commencer à l’assurer ce samedi, mais les Spurs sont - à la surprise générale - tombés face à Brighton. On s’attendait à voir Arsenal en profiter pour revenir à hauteur de son ennemi juré, mais c’est bien Manchester United qui a réalisé la bonne opération du jour. Grâce à un homme : Cristiano Ronaldo.

Encore lui, toujours lui. Avec… un nouveau triplé pour l’attaquant de 37 ans ! Déjà auteur d’un hat-trick face à Tottenham avant l’élimination en Ligue des Champions, CR7 a donc remis ça. En déballant toute sa panoplie : but de renard pour ouvrir le score, but de la tête pour faire le break, et un sublime coup franc pour calmer l’adversaire, qui avait entretemps égalisé !

Trois défaites consécutives pour Arsenal

À 37 ans, répétons-le… Grâce aux trois points, Manchester United est donc revenu à hauteur d’Arsenal, et les Red Devils passent même devant grâce à une meilleure différence de buts particulière (davantage de buts marqués, ndlr). Les Gunners se contenteront donc de la 6e place au terme de cette 32e journée, mais avec un toujours un match de retard. La faute à cette troisième défaite consécutive en PL…

Crystal Palace (0-3), Brighton (1-2) et donc Southampton (0-1) : Arsenal semblait être le mieux armé pour chercher cette 4e place, mais il vient de griller trois jokers, dont un à cause d’un but de renard des surfaces signé Bednarek, juste avant la pause. Nouveau coup dur pour les Gunners, qui joueront Chelsea mercredi prochain avant d’accueillir… Manchester United.