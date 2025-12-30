Pogba passe aux aveux sur Cristiano Ronaldo

Le milieu de terrain français avait été suspendu quatre ans pour dopage à la testostérone en septembre 2023, alors qu'il jouait pour la Juventus. Sa suspension ayant été réduite à 18 mois, il a fait son retour sur les terrains à Monaco après 811 jours d'absence.

En octobre 2024, l'ancien joueur de la Juventus a déclaré que son « cauchemar était terminé » après avoir obtenu gain de cause en appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre sa suspension pour dopage. Le milieu de terrain français a affirmé n'avoir jamais rien fait de mal sciemment et a exprimé son désir de tourner la page sur cette « période extrêmement éprouvante ».

Dans un communiqué, il a déclaré : « Enfin, le cauchemar est terminé. Je peux me tourner vers l'avenir et envisager à nouveau la réalisation de mes rêves. J'ai toujours affirmé n'avoir jamais enfreint sciemment les règles de l'Agence mondiale antidopage (AMA) lorsque j'ai pris un complément alimentaire prescrit par un médecin, lequel n'a aucun effet sur les performances des athlètes masculins. Je joue avec intégrité et, bien que je reconnaisse qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité objective, je tiens à remercier les juges du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui ont entendu mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante, car tous mes efforts ont été mis en suspens. »

Le joueur de 32 ans a été autorisé à reprendre l'entraînement en janvier 2025, mais ce n'est que cet été qu'il a signé avec un club. Monaco a obtenu sa signature après que la Juventus ait résilié son contrat. Depuis, il a disputé trois matchs avec le club de Ligue 1 et, le week-end dernier, Pogba a remporté le prix du Meilleur Retour lors des Globe Soccer Awards 2025 à Dubaï. Dans son discours de remerciement, il a tenu à remercier sa famille après une période difficile, marquée notamment par une tentative de chantage dont son frère Mathias a été victime.

Il a déclaré, selon Marca : « Ce n’était pas facile… C’était un moment très important pour moi, dans ma vie, de voir à quel point les gens étaient vraiment là pour moi, ceux qui m’aiment vraiment, même en dehors des projecteurs. Ce prix représente beaucoup pour moi et pour ma femme… nous avons traversé tellement d’épreuves ensemble. Elle m’a beaucoup soutenu, et mes enfants m’ont toujours fait sourire.»

Pogba connaît Ronaldo depuis près de 20 ans. Ils ont passé leurs premières années de footballeur à l’académie de Manchester United avant de jouer ensemble lors de la saison 2021-2022. Après le départ du Portugais pour Al-Nassr, l’international français n’a eu que des éloges pour l’attaquant.

Fin 2022, il déclarait : « La discipline de Ronaldo était incroyable, je n’avais jamais vu ça. C’est un niveau de discipline hors du commun. Je vois beaucoup de joueurs professionnels, ils sont très professionnels, ils arrivent tôt, ils récupèrent tous, etc. Mais quelqu’un qui est là tous les jours et qui ne s’arrête jamais, c’est Cristiano.»

Et ce week-end, il a de nouveau rendu hommage à Ronaldo, présent à la cérémonie.

Pogba a ajouté : « Cristiano, tu es là, tu nous as tous inspirés en tant que footballeur. Tu as fait ça pour la nouvelle génération. Un grand merci, Cristiano. »