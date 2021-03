Pogba, Manchester United dans le noir total

Après les propos très directs de Mino Raiola, Manchester United est toujours dans le noir dans le dossier Paul Pogba.

Manchester United est dans le noir sur l'avenir de Paul Pogba. Des sources à Old Trafford disent qu'il n'y a pas de dialogue actuel entre le club et l'agent de Pogba Mino Raiola, même si Pogba est en rupture de contrat à la fin de la saison prochaine.

United n'a pas été informé des intentions du milieu de terrain français, des clubs qui ont déclaré un intérêt ou des conditions que le camp de Pogba rechercherait en cas de nouvel accord au club. Le Real Madrid, l'ancien club de la Juventus et le Paris Saint-Germain ont tous été liés à Pogba, 27 ans.

United, qui affronte aujourd'hui ses voisins de Manchester City à l'Etihad, pourrait prendre l'initiative et mettre une proposition de contrat sur la table, ce qui briserait au moins le silence radio actuel à la fin de Raiola.

Pogba, quant à lui, est de retour à l'entraînement léger alors qu'il tente de se remettre d'une grave blessure à la cuisse. Il a fait du jogging et fait du vélo d'exercice, mais le derby de Manchester d'aujourd'hui viendra presque certainement trop tôt pour son retour.

Lié avec les Red Devils jusqu'en juin 2022, Pogba souffre de l'arrivée de Bruno Fernandes selon Nani :

«Ce n'est pas facile, lorsque vous êtes le joueur du club, l'étoile du milieu de terrain et un autre joueur arrive à l'équipe et commence à jouer auss bien.

L'article continue ci-dessous

"Il existe différents [types de joueurs] sur le terrain - vous avez Bruno Fernandes, un joueur d'attaque plus intelligent et Pogba qui peut faire un peu de tout comme [attaquer et défendre].

"Et puis [ce n'est pas facile] que tout le monde commence à parler au joueur qui a fait changer l'équipe. Celui qui a tout fait ".

«Tout cela pourrait avoir un peu d'impact dans les têtes de chaque joueur de l'équipe.", a confié Nani à Stats Perform.