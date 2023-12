Pogba, la date de son procès est connue

Testé positif à la testostérone, Paul Pogba connait à présent la date de son procès.

Sous le coup d’une suspension de quatre ans après avoir été testé à la testostérone, Paul Pogba va se présenter devant les juges très bientôt. Ce procès aura un énorme impact sur la suite de la carrière de l’international français.

Paul Pogba devant la justice en janvier 2024

Arrivé à la Juventus à l’été 2022 en provenance de Manchester United, Paul Pogba est tiraillé entre les blessures à répétition et les problèmes extra-sportifs. Le plus récent, c’est le contrôle du Français à la testostérone, qui s’est avéré positif. La contre-expertise demandée par Pogba et ses représentants a également révélé le même résultat. Le champion du monde 2018 a ensuite été mis à l’écart par la Vieille Dame et risque une suspension de quatre ans de toutes activités liées au football. Après quelques mois, l’affaire tire enfin à sa fin. La presse italienne, à l’instar de La Gazzetta dello Sport, a annoncé mardi, la date du procès du Français. Selon les médias transalpins, Paul Pogba va se présenter devant le tribunal antidopage italien le 18 janvier 2024. Le procès de La Pioche aura lieu du côté du Stade Olimpico de Rome à 14h30, heure de l’audience du Français.

Une réduction en peine en vue pour Pogba

Paul Pogba et ses avocats ont refusé de trouver un compromis avec la justice pour une éventuelle réduction de peine. L’international français pourrait donc écoper des quatre années de suspension. Toutefois, il y a des possibilités que Pogba obtienne une peine minimale sans pour autant trouver un compromis avec la justice. Il y a quelques jours, la journaliste Melisandre Gomez expliquait les possibilités qui s’offraient à Paul Pogba et ses représentants.

« S’il a refusé de se mettre d’accord avec la justice, ou en tout cas si son entourage et ses conseils ont choisi d’aller au procès, c’est sans doute parce qu’ils ont une ligne de défense à laquelle ils croient. Et effectivement il y a une jurisprudence comme quoi les joueurs peuvent finalement écoper de six mois, de neuf mois, de douze mois. Il va plaider la non-intentionnalité, ce qui réduit déjà la peine à deux ans si ses arguments sont reçus. Il peut aussi plaider qu’il ne l’a pas fait à une période de compétition, et que donc, ce n’était pas dans le cadre de a sa pratique sportive. Et donc encore moins fait exprès. Et là, la sanction pourrait être réduite à quelques mois », révélait-elle sur La Chaîne L’Equipe. Dans ce cas, Paul Pogba pourrait donc être condamné à seulement « quelques mois » de suspension plutôt que quatre ans.