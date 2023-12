Enorme rebondissement pour Paul Pogba

Sous le coup d’une suspension de quatre ans, Paul Pogba pourrait revenir sur les terrains plus tôt que prévu.

Testé positif à la testostérone, Paul Pogba risque une suspension de quatre ans de toute activité liée au football. Toutefois, l’international français peut encore nourrir des espoirs d’un dénouement moins sévère de son affaire.

Les déboires de Paul Pogba

Les problèmes n’en finissent plus pour Paul Pogba. En proie à des pépins physiques et à des problèmes extra-sportifs depuis quelques années, le Français a été déclaré positif à la testostérone après avoir subi un contrôle antidopage. La contre-expertise, demandée par l’ancien milieu de terrain de Manchester United, s’est avérée, elle aussi, positive. Alors que la suite de l’affaire dépend désormais du Tribunal national antidopage, le parquet a requis une suspension de quatre ans pour le joueur de la Juventus. Par contre, Paul Pogba pourrait ne pas avoir besoin d’autant de temps pour faire son retour.

Une porte de sortie pour Pogba

Paul Pogba pourrait être sauvé par sa ligne de défense. Selon la journaliste, Melisandre Gomez, La Pioche pourrait écoper d’une réduction de peine en misant sur sa défense. « À partir du moment où il a été contrôlé positif, il avait deux choix. […] Soit de passer un accord avec la justice, mais donc de reconnaitre une culpabilité quelque part, et donc de se mettre d’accord sur une suspension qui aurait été moindre que les quatre ans, voire même que les deux ans en question. Mais de cette sanction, vous ne pouvez pas faire appel », a révélé Melisandre Gomez sur La Chaine L’Equipe.

Paul Pogba bientôt de retour ?

A en croire la journaliste, Paul Pogba et ses avocats auraient déjà un plan. Raison pour laquelle ces derniers ont préféré aller au procès. « S’il a refusé de se mettre d’accord avec la justice, ou en tout cas si son entourage et ses conseils ont choisi d’aller au procès, c’est sans doute parce qu’ils ont une ligne de défense à laquelle ils croient. Et effectivement il y a une jurisprudence comme quoi les joueurs peuvent finalement écoper de six mois, de neuf mois, de douze mois. Il va plaider la non-intentionnalité, ce qui réduit déjà la peine à deux ans si ses arguments sont reçus. Il peut aussi plaider qu’il ne l’a pas fait à une période de compétition, et que donc, ce n’était pas dans le cadre de a sa pratique sportive. Et donc encore moins fait exprès. Et là, la sanction pourrait être réduite à quelques mois », ajoute Melisandre Gomez.