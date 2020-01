Podolski de retour en Turquie ?

L’attaquant allemand Lukas Podolski devrait retourner en Turquie après la fin de son aventure avec Vissel Kobé.

Lukas Podolski a mis un terme à son parcours avec l’équipe nippone de Vissel Kobé, mais il n’est pas encore décidé de raccrocher les crampons. L’attaquant allemand est même pressenti pour retourner en .

Le champion du monde 2014 est attendu dès ce week-end à Antalya pour signer en faveur d’Antalyaspor. Si cela venait à se confirmer, il connaitrait sa deuxième expérience en Super Lig après un passage à .

C’est un dirigeant du club turc, un dénommé Murat Suglun, qui a fait part de cette nouvelle à Andalou Agency. « Nous allons certainement se mettre d’accord et lui faire signer un contrat d’un an et demi », a-t-il révélé.