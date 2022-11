Pochettino règle ses comptes avec Mbappé

L'ancien entraîneur du PSG Mauricio Pochettino s'en prend à la star française Kylian Mbappé.

Pochettino a été limogé par le PSG à la fin de la saison dernière.

Et l'ancien manager de Tottenham a déclaré que Mbappé était "immature", déclarant : "C'est un animal et il a beaucoup de charisme, mais il a encore besoin de se trouver. Leo (Messi) et Neymar sont des joueurs complets, ils sont plus responsables mais de manière différente, alors que Kylian est attentionné et continue de se chercher.

"Il est difficile pour lui de distinguer les moments dans le jeu où il doit prendre un risque et ceux où il ne devrait pas.

"Nous verrons comment ce processus sera affecté par ce qui s'est passé ces derniers mois, avec le transfert raté au Real Madrid."