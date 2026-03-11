Pochettino Madrid, Arbeloa en sueurs

L'Argentin est actuellement en pleine préparation de la Coupe du Monde à domicile, mais les spéculations concernant son avenir vont bon train. Pochettino devrait quitter son poste de sélectionneur cet été pour retourner entraîner en club.

Le technicien de 54 ans n'a jamais caché son attachement au football de club et a ouvertement évoqué la possibilité d'un retour à Tottenham, qui sera à la recherche d'un nouvel entraîneur cet été.

Igor Tudor assure actuellement l'intérim à la tête de l'équipe après avoir remplacé Thomas Frank. Le Croate, cependant, n'est sous contrat que jusqu'à la fin de la saison et sera remplacé, surtout si la mauvaise passe des Spurs se poursuit.

Pochettino figurerait en bonne place sur la liste des candidats potentiels du club londonien, mais Tottenham n'est pas le seul club intéressé. Selon ESPN, l'ancien entraîneur du PSG est également très apprécié du tout-puissant président du Real Madrid, Florentino Pérez.

L'expérience de Pochettino en Liga et sa relation avec Kylian Mbappé, qu'il a entraîné en France, sont deux atouts majeurs aux yeux des dirigeants madrilènes.

L'actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa, qui n'est pas officiellement entraîneur intérimaire, aurait besoin d'un miracle pour conserver son poste, indique le rapport. Son contrat avec le Castilla court jusqu'en 2027, ce qui lui permettrait de reprendre les rênes de l'équipe réserve cet été.