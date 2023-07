Pochettino lance un avertissement à trois joueurs

Le nouveau manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, lance un avertissement à trois de ses joueurs.

Le nouvel entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a conseillé aux stars de Chelsea de monter en puissance et de montrer leurs vraies qualités au cours de la nouvelle saison.

Malgré des dépenses importantes pour recruter des joueurs comme Raheem Sterling, Mykhailo Mudryk et Enzo Fernandez la saison dernière, les Blues ont connu une saison difficile, terminant à la 12e place du classement de la Premier League. Lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Chelsea, Pochettino a lancé un avertissement aux joueurs, insistant sur le fait qu'ils devaient commencer à se montrer à la hauteur de l'équipe.

S'adressant aux journalistes, Pochettino a déclaré : "C'est un nouveau départ. Ils doivent montrer leurs vraies qualités. Mais nous devons créer une plateforme pour qu'ils se sentent à l'aise et créer l'espace nécessaire pour qu'ils soient performants et s'améliorent. Ces joueurs sont arrivés dans des circonstances difficiles et c'est un grand défi pour nous, car nous aimons travailler de cette manière. Nous devons leur donner l'opportunité de montrer qu'ils sont capables de faire face à la pression de jouer pour Chelsea.

"Ce n'est pas seulement la responsabilité de [l'entraîneur] de toujours ressentir [l'ambiance] avec tout le monde. Le joueur a la responsabilité d'essayer de s'adapter, d'avoir sa propre motivation et d'essayer de travailler très dur pour nous permettre d'essayer d'atteindre le meilleur.