Mauricio Pochettino a promis de recruter davantage à Stamford Bridge malgré les 600 millions de livres dépensés lors des deux dernières fenêtres.

L'entraîneur argentin a pris les rênes dans l'ouest de Londres après avoir vu les Blues trébucher jusqu'à la 12e place la saison dernière. Chelsea a eu du mal à être constant sous Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard, malgré des investissements considérables dans de nouveaux visages suite au rachat par le consortium dirigé par Todd Boehly. Christopher Nkunku a été recruté cet été pour renforcer les rangs de l'équipe, et Pochettino s'attend à d'autres mouvements avant la prochaine échéance.

Pochettino a déclaré au site officiel de Chelsea : "Si nous sommes tous ensemble, nous serons très forts. Nous avons un effectif incroyable et il est certain que nous allons faire venir des joueurs qui s'engagent et qui veulent faire partie de l'équipe. Avec les supporters et tout le monde, nous pouvons retrouver le chemin du succès.

Chelsea s'efforce également de lever des fonds grâce à une série de ventes importantes, et d'autres dépenses sont prévues. Pochettino pense que son équipe sera en bonne forme au moment où la campagne 2023-24 débutera. Il a ajouté : "L'effectif n'est pas fermé, et le club fait un travail fantastique pour terminer l'effectif afin que les joueurs soient là pour travailler avec nous dès que possible. Ensemble, nous allons être dans une situation parfaite pour travailler et développer la façon dont nous voulons nous appliquer sur le terrain."