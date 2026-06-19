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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Pochettino entretient le flou sur la présence de Polisić face à l’Australie

C. Pulisic
M. Pochettino
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Son absence se fait cruellement sentir

Mauricio Pochettino, le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, a reconnu qu’il existait encore des incertitudes concernant la présence de l’attaquant Christian Pulisic pour le match décisif contre l’Australie, à Seattle, dans le cadre du groupe D.

L’attaquant américain, auteur d’un rôle clé dans la large victoire 4-1 contre le Paraguay lors du match d’ouverture, avait dû quitter ses partenaires en première mi-temps en raison d’une blessure au mollet.

L’attaquant a poursuivi un travail individualisé cette semaine et le technicien argentin a indiqué qu’il trancherait sur sa participation après consultation du staff médical.

« S’il n’est pas disponible pour jouer demain, il le sera pour le match suivant », a déclaré l’entraîneur argentin en conférence de presse à la veille de la rencontre. « Il fournit d’énormes efforts. Christian est un joueur solide, doté d’un mental d’acier, et il met tout en œuvre pour être prêt le plus vite possible. »

Les deux sélections, qui occupent actuellement la tête du groupe D après la victoire surprise de l’Australie face à la Turquie (2-0), s’affrontent pour une place de leader synonyme de parcours plus favorable en phase à élimination directe.

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Si la large victoire des États-Unis face au Paraguay a enthousiasmé les supporters, Pochettino reste prudent face à la menace australienne.

Pochettino a ajouté : « C’est une équipe très solide qui croit vraiment en ce qu’elle fait, mais nous devons égaler cette concentration pour pouvoir rivaliser avec eux. »

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