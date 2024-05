Pochettino dur avec Chelsea malgré la victoire

Pochettino a déclaré que Chelsea ne jouait pas comme il le souhaitait, le manager des Blues insistant sur le fait que « ce n'est pas (son) équipe ».

Malgré une performance honorable contre Brighton, avec des buts de Cole Palmer et Christopher Nkunku pour assurer une victoire 2-1, Pochettino n'a pas semblé très heureux, admettant qu'il n'était pas en mesure d'appliquer son style avec le type de joueurs à sa disposition. Néanmoins, il s'agit de la quatrième victoire consécutive de Chelsea en Premier League, ce qui a propulsé les Blues à la sixième place du classement.

Les joueurs de Chelsea se sont peu à peu habitués aux méthodes de Pochettino et les résultats en témoignent. Cependant, le manager argentin a refusé de qualifier cette équipe de sienne et a plutôt insisté sur le fait qu'il ne travaillait qu'avec les ressources mises à sa disposition par le conseil d'administration de Chelsea, qui a dépensé plus d'un milliard de livres sterling en transferts au cours des dernières fenêtres, avec un style de jeu très éloigné de sa philosophie.

Plus d'un milliard de livres sterling en transferts

S'adressant aux journalistes après le match de Brighton, Pochettino a déclaré : « Ce n'est pas mon équipe. C'est l'équipe de Chelsea. Ce n'est pas mon équipe. Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Lorsqu'on lui a demandé si l'équipe de Chelsea suivait son style, il a répondu : « Je ne sais pas. Après 15 ans de travail à l'Espanyol, à Southampton, à Tottenham, au Paris Saint-Germain et maintenant à Chelsea, je pense que vous connaissez mon style, non ? Dans la façon dont nous voulons jouer en possession du ballon et lorsque nous le perdons. Nous avons la trajectoire du football.

L'article continue ci-dessous

« Pour moi, ce que j'ai à dire n'est pas important. Si vous êtes heureux et que les gens sont heureux du style de jeu que nous pratiquons. Après, il faut s'adapter aux circonstances de l'équipe. Bien sûr, avec le temps, si vous demandez à un autre entraîneur et que vous avez la possibilité de rester 10 ans ou 25 ans, ou 22 ans comme Arsène Wenger, ou Sir Alex Ferguson, alors bien sûr, c'est votre équipe. Dans ce cas, nous pouvons dire Pep Guardiola, car tous les six mois, vous avez le pouvoir d'investir ou non et de faire venir les joueurs que vous voulez. En une saison, malgré toutes les circonstances, je suis très fier de l'équipe."