Pochettino confirme l'absence de Mbappé contre Lens

Kylian Mbappé est forfait contre Lens, grosse inquiétude avant les demi-finales retour de C1 contre City.

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé souffre d'une contracture au mollet droit et est forfait pour la réception de Lens samedi en Ligue 1 (17h), comme le confirme son entraîneur, Mauricio Pochettino.

Le natif de Bondy inquiète, car impossible pour l'instant de savoir s'il sera remis pour la demi-finale retour de Ligue des champions mardi soir face à Manchester City.

"On espère que cela n'est pas grave et qu'il pourra revenir vite, a ainsi espéré le coach argentin en conférence de presse ce vendredi. C'est un joueur important pour nous et cela a toujours de l'impact pour l'équipe. Mais j'ai des joueurs capables de le remplacer et j'espère qu'ils feront une bonne performance samedi pour nous rapprocher de la victoire."

"On en a parlé avec le staff médical, le secteur de la performance et lui. Je l'ai vu presque en train de voler contre Metz tellement il était bien. Il n'avait pas jouer contre Angers, le match d'avant. Mais il a reçu un coup qui aurait pu intervenir à n'importe quel moment du match. Cela peut arriver. Ce n'est pas un problème grave mais cela a crée un déséquilibre musculaire au mollet. On avait un Kylian Mbappé à son meilleur niveau physique.",a ajouté l'ancien boss de Tottenham au sujet de l'attaquant tricolore.

Pochettino a également été sondé sur un départ de Mbappé si pas de victoire en Ligue des championscette saison :

"C'est une question pour Kylian et pas pour moi. On a perdu un match mais il reste le match retour et des choses étranges peuvent se passer en Ligue des champions. Nous sommes encore en course et il reste un mois de compétition. Il a encore une année de contrat. Je l'ai déjà dit mais le club et moi on fait notre possible pour qu'il reste de nombreuses années. Le club y travaille et Kylian Mbappé est heureux avec nous. Il nous reste un mois de compétition pour arriver à remplir les objectifs fixés et nous sommes encore dans la course."

Le coach francilien a évoqué une éventuelle rotation avant le choc contre City : "Le plus important pour nous c'est le match de samedi. On va sélectionner la meilleure équipe en fonction de l'aspect footballistique et de l'état physique. On sait que l'on joue tous les trois joueurs et que l'on va jouer contre une bonne équipe du championnat. On a besoin de fracîheur et des joueurs qui pourront nous l'apporter. Ensuite on pensera à Manchester City."