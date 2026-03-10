Pochettino au Real Madrid ? Le coup de tonnerre !

Les Merengues n'ont pas confirmé si Álvaro Arbeloa sera à la tête de l'équipe la saison prochaine, mais des doutes apparaissent, tant au sein du groupe que dans la direction, quant à sa capacité à s'imposer durablement.

L'entraîneur le plus souvent cité pour le poste cet été est Jürgen Klopp, mais des interrogations subsistent quant à sa volonté de sortir de sa retraite. Depuis, des noms comme Unai Emery et Maximiliano Allegri ont également été évoqués – ce dernier était pressenti en 2021 pour succéder à Zinédine Zidane.

Mauricio Pochettino dans la course pour le poste au Real Madrid

Un autre nom associé au Real Madrid en 2021 était celui de Mauricio Pochettino, alors auréolé d'un passage très réussi à la tête de Tottenham Hotspur. Selon ESPN, l'entraîneur argentin serait pressenti pour reprendre les rênes du Real Madrid. Leurs sources indiquent que Pochettino figure sur leur liste restreinte, alors qu'ils explorent des alternatives à Arbeloa, l'ancien entraîneur du Castilla ayant « besoin d'un miracle pour conserver son poste ». Il pourrait toutefois se voir proposer un autre rôle au sein du club.