José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé la liste des Merengues en vue de la confrontation face à Malaga, demain dimanche, lors de la troisième journée de Liga.

La liste a été marquée par l'absence prolongée du duo Aurélien Tchouaméni et Endrick en raison de différents problèmes physiques, tandis que l'entraîneur a complété ses convocations avec trois joueurs issus des catégories de jeunes : Mario Rivas, Sistero et Alexis Seria.

Tchouaméni souffre de douleurs continues depuis son retour des vacances dont il a bénéficié après la fin de la Coupe du monde, n'ayant eu que peu d'occasions de se montrer aux côtés du reste de ses coéquipiers, et il sera de nouveau hors des plans pour le prochain match du club madrilène.

L'attaquant Endrick suit un programme spécifique visant à éviter les problèmes physiques tout au long de la saison, tandis que des problèmes à l'os de la jambe ont entraîné l'exclusion du défenseur Raúl Asencio de la liste.



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Rejoignent la liste des absents pour la confrontation de demain : Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo et Thiago Pitarch.

La liste complète du Real Madrid pour le match face à Malaga est la suivante :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Javi Navarro.

Ligne défensive : Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries et Mario Rivas.

Milieu de terrain : Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sistero et Alexis Seria.

Ligne offensive : Vinícius Júnior, Mbappé, Espi, Díaz et Yan Diomandé.



