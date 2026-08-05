Le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor a enflammé l'enthousiasme des supporters du club, qui ont manifesté une réaction forte et optimiste, des centaines d'entre eux affluant vers les boutiques du club et les points de vente des abonnements, dans une scène reflétant l'ampleur de l'impact provoqué par l'arrivée de la star égyptienne.

L'agence Anadolu a rapporté que les boutiques du club de Trabzonspor et les points de vente de billets ont connu une affluence massive dès les premières heures de la matinée de mercredi, après l'annonce faite hier par le club du début des négociations avec Salah, tandis que les supporters faisaient de longues files d'attente pour acheter les maillots, dont un grand nombre portait le nom de Salah.

Dans le reportage relayé par le site de la chaîne trtspor, le supporter Zafer Bulut a déclaré que son enthousiasme pour l'arrivée de Salah l'avait poussé à acheter un abonnement malgré sa situation financière, expliquant : « Je tiens à acheter un abonnement chaque année, mais je rencontrais des difficultés cette saison. Lorsque j'ai appris la venue de Salah, j'ai eu le sentiment qu'acheter l'abonnement était plus important que de rembourser mes dettes, et ensuite j'achèterai aussi les maillots de l'équipe. »

De son côté, le supporter Ali İhsan Turvanda a appelé les supporters de Trabzon à soutenir le club en achetant les billets et les maillots, affirmant que tout le monde était confiant quant à la réussite de l'opération malgré le secret qui l'entourait, et il a dit : « Nous savions que le président du club allait conclure l'affaire. Il a conquis le cœur des supporters, et nous espérons que ce sera le début d'une course au titre. »

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Quant au supporter İrfan Demirbilek, il a affirmé que sa famille avait vécu un état d'attente au cours des derniers jours, ajoutant : « Nous n'avons pas dormi de ces derniers jours en attendant la venue de Salah. Mon fils a même proposé de partir à Istanbul pour l'accueillir avant son arrivée à Trabzon. Nous pensions qu'il porterait le maillot numéro 11, c'est pourquoi nous l'avons imprimé sur les maillots que nous avons achetés. »

Salah est apparu dans l'avion privé qui l'a conduit à Istanbul avec un maillot portant le numéro 61, mais plusieurs rapports turcs ont affirmé qu'il jouera avec l'équipe sous le numéro 10.

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