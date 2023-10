Plus grave que prévu pour Lewandowski ?

Le FC Barcelone a subi un coup dur lors de sa victoire contre Porto en Ligue des champions, mercredi

Robert Lewandowski, blessé à la cheville, est sorti en première mi-temps.

Bien que les premiers rapports aient suggéré que la blessure de Lewandowski n'était pas trop grave, il a depuis été confirmé qu'il serait indisponible pour le mois à venir, ce qui signifie qu'il manquera le Clasico, entre autres rencontres importantes.

Le médecin de l'équipe nationale, Jacek Jaroszewski, a révélé qu'il s'était entretenu avec le joueur de 35 ans au sujet de sa blessure (via MD).

"J'ai parlé avec Robert aujourd'hui et j'ai vu les résultats de ses examens. Malheureusement, la blessure s'est avérée si grave qu'elle exclut la participation de Robert à l'entraînement de l'équipe nationale et ses apparitions lors des matches contre les Îles Féroé et la Moldavie et les prochains matches de Barcelone.

"Les ligaments de l'articulation de la cheville ont été endommagés lors d'un saut. Le club a déjà établi un plan de traitement".

L'absence de Lewandowski est un coup dur pour Barcelone, qui est déjà privé de Pedri et de Frenkie de Jong pour les prochaines semaines au moins. Les trois pourraient être absents pour le match contre le Real Madrid, ce qui serait désastreux pour les Catalans.