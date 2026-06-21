Ramón Planes, ancien directeur sportif du FC Barcelone, affirme que le club catalan a finalisé le transfert de Pedri en un temps record, battant ainsi les pronostics basés sur le big data.

L’actuel directeur exécutif du club saoudien Al-Ittihad a dévoilé les coulisses de la transaction, soulignant que la direction a dû agir vite pour conclure l’affaire avant les débuts du milieu de terrain en deuxième division espagnole.

Dans un entretien accordé à la radio espagnole « Cope », Planes a révélé que le club catalan avait repéré le jeune Canarien alors qu’il évoluait encore chez les juniors de Las Palmas, affirmant : « Nous avons battu en brèche toutes les théories fondées sur le big data, car l’impact technique du joueur a dépassé tout modèle de prévision numérique. »

La décision finale a été prise après l’avoir observé lors d’un match entre le Betis et Las Palmas organisé en l’honneur de Rubén Castro.

Il reconnaît toutefois : « D’autres grands clubs espagnols disposaient déjà d’informations sur Pedri. Nous savions qu’en attendant son premier match en Segunda, nous risquions d’arriver trop tard. Il fallait donc décider avant même ses débuts officiels », et le transfert fut finalisé en une semaine à peine.

Selon lui, Pedri doit jouer dans une position lui assurant une possession constante du ballon et une influence décisive dans le dernier tiers du terrain : « Il doit être le meneur et le créateur, mais proche de la surface de réparation, idéalement en numéro 8. »